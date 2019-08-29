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Возрождение популяции северных белых носорогов возможна благодаря генетическому материалу

Возрождение популяции северных белых носорогов возможна благодаря генетическому материалу
11:43 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Итальянские ученые надеются возродить популяцию северных африканских белых носорогов, которые находятся на грани вымирания.

Последний самец северного белого африканского носорога умер в 2018 году, но ученые успели заблаговременно отобрать генетический материал этих животных.

Ученым удалось оплодотворить яйцеклетки двух последних самок вида. Для этого использовали заблаговременно собранный генетический материал самцов, последний из которых умер в 2018 году.

Теперь ученые будут ждать 9 дней, ведь за это время станет известно, успешно ли развиваются эмбрионы. Выносить их самки северного африканского белого носорога не могут из-за состояния здоровья, поэтому ученые воспользуются услугами суррогантных матерей. Эмбрионы планируют подсадить ближайшим родственникам - самкам южного африканского белого носорого.

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Первые малыши могут появиться на свет через 16 лет, однако на то, чтобы восстановить популяцию, уйдут десятилетия.

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Животные, Популяция, Белые носороги, Северные белые носороги.
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