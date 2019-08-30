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Новая Зеландия запретила туристам купаться с дельфинами: подробности

Новая Зеландия запретила туристам купаться с дельфинами: подробности
08:30 Пт, 30 Август 2019 Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay.com

Новости экологии:Люди отвлекает дельфинов от отдыха, сна, а также, что наиболее важно, от заботы о потомстве и полноценного питания.

Купание с дельфинами или экскурсии рядом с их территорией пользуются большой популярностью среди любителей подводного мира. Однако, как отмечают экологи, такое веселье вредит их существованию. Именно поэтому чиновники Новой Зеландии решили запретить этот вид развлечений, предложив выгодную всем альтернативу. 

В источнике отмечают, что этот вид развлечений вредит существованию целого вида, поскольку тесный контакт и общение.

Также чиновники Новой Зеландии аргументируют такой запрет тем, что шум лодок "забирает" у дельфинов около 86% светового дня, который они могли бы проводить при отсутствии интенсивного движения. Поэтому дельфины быстро истощаются и рано умирают. 

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Туры на водном транспорте у восточного побережья, где проживает немало дельфинов, запретили, а на остальной территории уменьшили до 20 минут. В местах, где посмотреть на животных разрешено, можно находиться только утром и до обеда, чтобы дельфины могли больше времени чувствовать себя "дома".

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Туристы, Новая Зеландия, Туризм, Путешествие, Дельфины, Запрет.
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