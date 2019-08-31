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Не одни мы грешны: древние цивилизации также вредили природе

Не одни мы грешны: древние цивилизации также вредили природе
19:41 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Как заверяют ученые, истории агрессивного хозяйствования человека уже несколько тысяч лет.

В исследовании ученых из университетов Пенсильвании, Мэриленда и Института изучения истории человека общества Макса Планка рассматривается, как жизнедеятельность древних культур влияла на окружающую среду. О том, что человечество угрожает жизни планеты, агрессивно изменяя среду под свои нужды, заговорили сравнительно недавно, так что может показаться, будто это исключительно проблема современности. Работа, опубликованная в Science, показывает, что этой беде уже несколько тысяч лет.

Исследование входит в проект ArchaeoGLOBE, который собирает информацию о том, как меняется со временем землепользование, у экспертов из 146 регионов по всему миру. Данные охватывают временной промежуток примерно за 10 тысяч лет, от охотников и собирателей до промышленной революции, вплоть до 1850 года. По словам ученых, хозяйствование древнего человека не было таким "незаметным" для окружающей среды и идиллическим, как мы представляли. Двенадцать тысяч лет назад человек еще добывал себе пищу охотой и собирательством, влияя на окружающую среду примерно теми же способами, что и большинство других видов. "А три тысячи лет назад мы уже видим людей, занимающихся действительно агрессивным сельским хозяйством во многих частях земного шара", - говорит автор исследования Гэри Фейнман из Филдовского музея естественной истории. Фактически между этими двумя точками во времени происходит изменение взаимодействия человека и природы. Люди оказываются на пути, который сегодня привел нас ко всем существующим экологическим проблемам, вызванным нашей деятельностью.

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Уже тогда люди вырубают леса для вспашки полей, одомашнивают животных и массово истребляют хищников, а скотоводы меняют окружающую среду под выпас. Темпы изменений в различных частях Земли были неравномерными, однако исследование показывает, что происходили они по всей планете. К тому же, несмотря на относительно небольшую численность людей, методы сельского хозяйства часто были экстенсивными, что влекло к большим потерям площадей естественной среды. В итоге через какое-то время цивилизации сталкивались с обезлесением, нехваткой воды и неблагоприятными условиями жизни. Карты, составленные учеными, показывают, что следы древних изменений природного ландшафта видны до сих пор - тысячи лет спустя.

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Загрязнение, Природа, Древние цивилизации, ArchaeoGLOBE.
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