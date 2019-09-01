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Коралловые рифы на грани исчезновения: все из-за глобального потепления

Коралловые рифы на грани исчезновения: все из-за глобального потепления
10:03 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Состояние кораллов на Большом барьерном рифе в Австралии резко ухудшилось из-за изменения климата.

Агентство, которое ведет контроль за ними, изменило оценку состояния с "плохого" на "очень плохое".

Об этом сообщает BBC со ссылкой на отчет правительства Австралии, который составляется каждые 5 лет.

Отмечается, что повышение температуры моря, благодаря глобальному потеплению, которое вызвано человеком, остается самой большой угрозой для рифа. Действия по его сохранению, отмечается в отчете, "никогда не были более актуальными, чем сейчас".

Протянувшись более 2300 км, риф был признан объектом всемирного наследия в 1981 году за его "огромное научное и внутреннее значение". Но в последние годы риф все больше повреждался теплыми морями, которые убивали кораллы и влияли на его состояние.

Напечатанные коралловые рифы: технология, которая разнообразит подводную экосистему

Ученые утверждают, что количество новых кораллов на рифе уменьшилось на 89% из-за "обесцвечивания" Большого барьерного рифа, что повлияло на 1 500-километровую полосу.

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Все по теме:

Австралия, Глобальное потепление, Климат, Большой Барьерный риф, Коралловые рифы.
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