Папа Римский проведет молитву из-за проблем с экологией

Новости экологии:Папа Римский призвал правительства стран мира прибегнуть к решительным шагам по противодействию изменениям климата.

Папа Римский Франциск призвал правительства стран мира выявить "политическую волю" и прибегнуть к решительным шагам по противодействию изменениям климата, в том числе которых назвал отказ от ископаемого топлива.

Как сообщает Радио Свобода, соответствующее заявление он обнародовал 1 сентября.

Папа также объявил о начале молитвы, которая продлится нескольких недель, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения и использования природных ресурсов.

Глава Римско-католической церкви выразил пожелание, чтобы люди больше задумывались над "осмотрительными или вредными" ежедневными решениями по потреблению и "эгоцентричным" отношением к миру.

В сообщении Франциска упоминается также Саммит ООН по сохранению климата, который должен состояться 23 сентября в Нью-Йорке.

По его мнению, это событие является поводом для правительств "взять на себя ответственность и показать политическую волю к решительным мерам", чтобы как можно скорее достичь нулевой отметки выбросов парниковых газов и ограничить повышение средней температуры на планете. Такое ограничение предусмотрено в Парижском климатическом соглашении 2015 года.

Понтифик назвал загрязнение, длительное использование ископаемого топлива, интенсивную сельскохозяйственную эксплуатацию и обезлесение среди крупнейших причин глобального потепления.

В частности, он упомянул пожары в лесах Амазонки, подвергающихся, по его мнению, "серьезной угрозе".

Папа Римский Франциск известен своими заявлениями в защиту окружающей среды. В январе 2018 года он призвал лидеров стран-участниц оставаться преданными Парижскому соглашению 2015 года о сокращении выбросов углерода. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из соглашения.