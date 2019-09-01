Скачать
Воскресенье, 01.09.2019
Зеленский проводит встречу с вице-президентом США Майком Пенсом
Зеленский проводит встречу с вице-президентом США Майком Пенсом
"Не хочется ждать 5 лет": Зеленский рассказал Пенсу о сроках запуска основных реформ
Зеленский рассказал Пенсу о сроках запуска основных реформ
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс (Фото, Видео)
Яркий бой Ломаченко в Лондоне (Фото, Видео)
Экс-девушка принца Гарри вышла замуж: снимки со свадьбы
Экс-девушка принца Гарри вышла замуж: снимки со свадьбы

Папа Римский проведет молитву из-за проблем с экологией

Папа Римский проведет молитву из-за проблем с экологией
17:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости экологии:Папа Римский призвал правительства стран мира прибегнуть к решительным шагам по противодействию изменениям климата.

Папа Римский Франциск призвал правительства стран мира выявить "политическую волю" и прибегнуть к решительным шагам по противодействию изменениям климата, в том числе которых назвал отказ от ископаемого топлива.

Как сообщает Радио Свобода, соответствующее заявление он обнародовал 1 сентября.

Папа также объявил о начале молитвы, которая продлится нескольких недель, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения и использования природных ресурсов.

Глава Римско-католической церкви выразил пожелание, чтобы люди больше задумывались над "осмотрительными или вредными" ежедневными решениями по потреблению и "эгоцентричным" отношением к миру.

В сообщении Франциска упоминается также Саммит ООН по сохранению климата, который должен состояться 23 сентября в Нью-Йорке.

По его мнению, это событие является поводом для правительств "взять на себя ответственность и показать политическую волю к решительным мерам", чтобы как можно скорее достичь нулевой отметки выбросов парниковых газов и ограничить повышение средней температуры на планете. Такое ограничение предусмотрено в Парижском климатическом соглашении 2015 года.

Понтифик назвал загрязнение, длительное использование ископаемого топлива, интенсивную сельскохозяйственную эксплуатацию и обезлесение среди крупнейших причин глобального потепления.

Застрял в лифте: Папа Римский опоздал на проповедь

В частности, он упомянул пожары в лесах Амазонки, подвергающихся, по его мнению, "серьезной угрозе".

Папа Римский Франциск известен своими заявлениями в защиту окружающей среды. В январе 2018 года он призвал лидеров стран-участниц оставаться преданными Парижскому соглашению 2015 года о сокращении выбросов углерода. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из соглашения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ватикан, Папа Римский, Загрязнение, Глобальное потепление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кэмпбелл: события боя
02 Усик пообщался с Поветкиным после его боя с Фьюри (Видео)
03 Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
04 Ломаченко - Кэмпбелл: видео трансляция боя
05 Гороскоп на сегодня, 1 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Израиль стягивает войска к границе с Ливаном
Израиль стягивает войска к границе с Ливаном
Порошенко поехал в Рим
Порошенко поехал в Рим
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Марлон Брандо признался, что подозревал Майкла Джексона в педофилии
Марлон Брандо признался, что подозревал Майкла Джексона в педофилии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь