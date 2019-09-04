Охридское озеро помогло изучить историю изменения климата

Новости экологии:Древнейшее озеро в Европе помогло изучить историю изменения климата за 1,36 миллиона лет.

Международная группа ученых подвела итоги пятнадцати годам исследований Охридского озера. Им удалось установить точный возраст одного из самых древних озер в мире — оно существует уже 1,36 миллиона лет. Кроме того, они пробурили на дне озера скважину глубиной 568 метров, чтобы проанализировать данные отложений и реконструировать историю изменения климата в регионе.

Проект глубокого бурения на Охридском озере, расположенном на границе между Албанией и Северной Македонией, в котором приняли участие 47 исследователей из 13 стран, позволил получить больше информации об истории изменения климата. Группа, возглавляемая геологом Берндом Вагнером из Кельнского университета, опубликовала результаты своих исследований, которые затрагивают последние 1,36 миллиона лет — возраст самого озера.

Охридское озеро считается старейшим озером в Европе. Проект бурения начался 15 лет назад с первых предварительных исследований для определения возраста озера и лучшего понимания истории климата в Средиземноморском регионе. Глубокое бурение проводилось в 2013 году, а на анализ извлеченного материала ушло пять лет.

Осадочные отложения, выпавшие в озеро, позволили ученым реконструировать историю климата региона за этот период. Теперь их можно сравнить с данными, полученными с помощью моделей. Таким образом, исследования помогают лучше понять причины возникновения фаз дождей и точно оценить последствия изменения климата для будущих прогнозов.

Например, данные свидетельствуют о значительном увеличении зимних осадков в северной части Средиземноморского региона в теплое время года. Кроме этого исследователи установили, что низкое давление в западной части Средиземноморья возросло из-за повышения температуры поверхности региона в целом. Аналогичный эффект может быть вызван глобальным потеплением.