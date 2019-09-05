Факты о мамонтах, которые вы, возможно, не знали (Фото)

1 Шерстистые мамонты начали вымирать 10 тыс лет до н. э., однако популяция на Острове Врангеля исчезла лишь 4000 лет назад. В это время строился Кносский дворец на Крите, Шумеры доживали свои последние дни и прошло 400–500 лет как был сооружен Большой Сфинкс и пирамида Хеопса.

2 Самые последние, живущие 4000 лет назад, мамонты были и самими маленькими, так как имел место феномен т.н. островной карликовости, когда размеры животных, изолированных на малой территории, со временем радикально уменьшаются ввиду недостатка пищи. Высота в холке мамонтов с острова Врангеля не превышал 1,8 м.

3 Эволюционные ветви индийского слона и мамонтов разошлись 4 млн лет назад, а с африканским слоном — 6 млн., таким образом индийский слон генетически ближе к мамонту.

4 Горб на спине мамонта — не результат позвонковых отростков. В нем животные накапливали мощные запасы жира, подобно современным верблюдам.

5 Предок шерстистого мамонта — степной мамонт превосходил своего потомка в размерах: он имел высоту в холке 4,7 м, когда высота шерстистого мамонта не превышала 4-х. Проживал степной мамонт на территории Южного Урала, современного Казахстана, Ставрополья и Краснодарского Края; вымер с наступлением ледникового периода.

6 Русское слово «Мамонт» происходит от мансийского «Манг Онт» (земляной рог) — название, логично предположить, ископаемого бивня. А когда животное классифицировали, название из русского языка попало во все другие (например латинское «Mammuthus» и английское «Mammoth).

7 Промыслом мамонтовой кости часто занимаются нелегально черные копатели. Метод извлечения костей из грунта заключается в вымывании почвы мощной струей воды с помощью пожарного насоса. Добыча бивней нелегальна по двум параметрам:

8 — Во-первых, с точки зрения законодательства РФ, бивни представляют собой полезные ископаемые, которые являются собственностью государства, а копатели реализуют их в личных целях.

9 — Во-вторых, вместе с грунтом потоком воды уничтожаются сохранившееся в вечной мерзлоте ткани животных, которые представляют огромную ценность для науки.