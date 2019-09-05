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Факты о мамонтах, которые вы, возможно, не знали (Фото)

Смотрите фото (11)
Факты о мамонтах, которые вы, возможно, не знали (Фото)
10:24 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Мамонты - одни из самых заметных животных. Эти огромные млекопитающие бродили по Земле миллионы лет, прежде чем несколько тысяч лет назад кануть в небытие.

  • 1

    Шерстистые мамонты начали вымирать 10 тыс лет до н. э., однако популяция на Острове Врангеля исчезла лишь 4000 лет назад. В это время строился Кносский дворец на Крите, Шумеры доживали свои последние дни и прошло 400–500 лет как был сооружен Большой Сфинкс и пирамида Хеопса.

  • 2

    Самые последние, живущие 4000 лет назад, мамонты были и самими маленькими, так как имел место феномен т.н. островной карликовости, когда размеры животных, изолированных на малой территории, со временем радикально уменьшаются ввиду недостатка пищи. Высота в холке мамонтов с острова Врангеля не превышал 1,8 м.

  • 3

    Эволюционные ветви индийского слона и мамонтов разошлись 4 млн лет назад, а с африканским слоном — 6 млн., таким образом индийский слон генетически ближе к мамонту.

  • 4

    Горб на спине мамонта — не результат позвонковых отростков. В нем животные накапливали мощные запасы жира, подобно современным верблюдам.

  • 5

    Предок шерстистого мамонта — степной мамонт превосходил своего потомка в размерах: он имел высоту в холке 4,7 м, когда высота шерстистого мамонта не превышала 4-х. Проживал степной мамонт на территории Южного Урала, современного Казахстана, Ставрополья и Краснодарского Края; вымер с наступлением ледникового периода.

  • 6

    Русское слово «Мамонт» происходит от мансийского «Манг Онт» (земляной рог) — название, логично предположить, ископаемого бивня. А когда животное классифицировали, название из русского языка попало во все другие (например латинское «Mammuthus» и английское «Mammoth).

  • 7

    Промыслом мамонтовой кости часто занимаются нелегально черные копатели. Метод извлечения костей из грунта заключается в вымывании почвы мощной струей воды с помощью пожарного насоса. Добыча бивней нелегальна по двум параметрам:

  • 8

    — Во-первых, с точки зрения законодательства РФ, бивни представляют собой полезные ископаемые, которые являются собственностью государства, а копатели реализуют их в личных целях.

  • 9

    — Во-вторых, вместе с грунтом потоком воды уничтожаются сохранившееся в вечной мерзлоте ткани животных, которые представляют огромную ценность для науки.

  • 10

    Считается, что ископаемые черепа мамонтов послужили прообразом для создания циклопов — большой размер, ноздри, напоминающие огромный глаз, и немного древнегреческого воображения…

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Экология, Животные, Мамонты, Факты о мамонтах.
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