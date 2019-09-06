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Большой Барьерный Риф будут восстанавливать роботы

Большой Барьерный Риф будут восстанавливать роботы
03:52 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: Твиттер

Новости экологии:Роботы постепенно заселяют Большой Барьерный Риф.

Австралийский Большой Барьерный Риф является настоящей визитной карточкой региона – и одним из наиболее уязвимых мест в океанской экосистеме. Существует специальная организация под названием Фонд Большого Барьерного Рифа, которая разрабатывает различные проекты по сохранению и защите экосистемы данного региона, предлагая разные варианты их имплементации.

Вот и сегодня компания объявила тендер на проектирование и разработку плана по восстановлению многих полезных и жизненно важных коралловых колоний в экосистеме рифа – тендер выиграла команда из Университета Квинсленда, представив свою разработку-дрона, который распространяет личинки кораллов.

Дело в том, что многие виды кораллов и коралловых колоний находятся в постоянно растущей опасности, так как на них активно охотятся хищники и сами они весьма сильно страдают от глобального потепления – так как чем выше температура воды, тем сложнее им находить пропитание и размножаться.

Именно поэтому талантливая команда австралийских маринологов решила этот вопрос достаточно элегантно, представив специального робота-дрона Ranger Bot с алгоритмами машинного обучения, который собирает и распространяет живые личинки различных коралловых колоний в разные участки Большого Барьерного Рифа с целью простимулировать их усиленный рост и развитие.

Идея команды достаточно проста – чем больше личинок заселят пригодные для них регионы, тем ниже будет шанс нападения хищников и тем больше они смогут дать потомства. Тендер обладает выигрышной суммой в 225 тысяч долларов США, и на данный момент эти средства активно тратятся на освоение данного проекта и на улучшение функционала дронов-подводников.

Стоит отметить, что подобный подход является действительно интересным и показательным, учитывая также тот факт, что некоторые другие проекты не давали даже примерно похожего результата.

Заселение участков Большого Барьерного Рифа колониями кораллов может быть действительно замечательной идеей, которая будет работать даже в продолжении своего дальнейшего развития. А сам дрон Ranger Bot будет постоянно улучшаться и дополняться соответственно своим задачам.

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Австралия, Роботы, Большой Барьерный риф, Кораллы, Ranger Bot.
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