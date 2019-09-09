Как мы разрушаем собственную планету (Фото)

Для многих даже глобальное потепление так и остается чем-то из разряда научных страшилок, прочие же смотрят на вещи с позиции "после нас хоть потоп", что и того проще.
Таяние ледников
1. Северо-Западная Аляска. Слева: август 1940 года, справа: август 2005 года
2. Ледник Маккарти, Аляска. Слева: июль 1909 года, справа: июль 2004 года
3. Ледник Мьюир, Аляска. Слева: 1941 год, справа: 2004 год
4. Ледник Мьюир, Аляска. Слева: 1882 год, справа: 2005 год
5. Ледник Кори Калис, Перу. Слева: 1978 год, справа: 2011 год
Вырубка лесов
6. Национальный парк Маунт-Элгон, Уганда. Слева: 1973 год, справа: 2005 год
7. Лес Сальта, Аргентина. Слева: 1972 год, справа: 2009 год
8. Рондония, Бразилия. Слева: 1975 год, справа: 2009 год
9. Бабан Рафи, Нигер. Слева: 1976 год, справа: 2007 год
10. Кения. Слева: 1976 год, справа: 2007 год
11. Национальный парк Накуру, Кения. Слева: 1973 год, справа: 2000 год
12. Атлантический лес, Парагвай. Слева: 1973 год, справа: 2008 год
13. Мабира, Уганда. Слева: 2001 год, справа: 2006 год
Обмеление рек и озер
14. Реки Аризоны и Юты. Слева: март 1999 года, справа: май 2014 года
15. Великие песчаные дюны, Колорадо. Слева: 1987 год, справа: 2011 год
16. Озеро Оровилль, Калифорния. Слева: 2011 год, справа: 2014 год
17. Озеро Урмия, Иран. Слева: 2000 год, справа: 2013 год
18. Аральское море, Центральная Азия. Слева: 2000 год, справа 2014 год
19. Водохранилище Слон Бьютт, Нью-Мексико. Слева: 1994 год, справа: 2013 год
20. Озеро Чикита, Аргентина. Слева: 1998 год, справа: 2011 год