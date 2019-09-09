Как мы разрушаем собственную планету (Фото)

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Для многих даже глобальное потепление так и остается чем-то из разряда научных страшилок, прочие же смотрят на вещи с позиции "после нас хоть потоп", что и того проще.

Таяние ледников

1. Северо-Западная Аляска. Слева: август 1940 года, справа: август 2005 года