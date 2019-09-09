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Понедельник, 09.09.2019
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Как мы разрушаем собственную планету (Фото)

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Как мы разрушаем собственную планету (Фото)
10:11 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Изменение климата — настолько масштабное понятие, что средний человек просто не в состоянии представить себе его полностью.

  • 1

    Для многих даже глобальное потепление так и остается чем-то из разряда научных страшилок, прочие же смотрят на вещи с позиции "после нас хоть потоп", что и того проще.

    Таяние ледников

    1. Северо-Западная Аляска. Слева: август 1940 года, справа: август 2005 года 

  • 2

    2. Ледник Маккарти, Аляска. Слева: июль 1909 года, справа: июль 2004 года 

  • 3

    3. Ледник Мьюир, Аляска. Слева: 1941 год, справа: 2004 год

  • 4

    4. Ледник Мьюир, Аляска. Слева: 1882 год, справа: 2005 год

  • 5

    5. Ледник Кори Калис, Перу. Слева: 1978 год, справа: 2011 год

  • 6

    Вырубка лесов

    6. Национальный парк Маунт-Элгон, Уганда. Слева: 1973 год, справа: 2005 год

  • 7

    7. Лес Сальта, Аргентина. Слева: 1972 год, справа: 2009 год 

  • 8

    8. Рондония, Бразилия. Слева: 1975 год, справа: 2009 год

  • 9

    9. Бабан Рафи, Нигер. Слева: 1976 год, справа: 2007 год

  • 10

    10. Кения. Слева: 1976 год, справа: 2007 год 

  • 11

    11. Национальный парк Накуру, Кения. Слева: 1973 год, справа: 2000 год

  • 12

    12. Атлантический лес, Парагвай. Слева: 1973 год, справа: 2008 год

  • 13

    13. Мабира, Уганда. Слева: 2001 год, справа: 2006 год

  • 14

     Обмеление рек и озер

    14. Реки Аризоны и Юты. Слева: март 1999 года, справа: май 2014 года

  • 15

    15. Великие песчаные дюны, Колорадо. Слева: 1987 год, справа: 2011 год 

  • 16

    16. Озеро Оровилль, Калифорния. Слева: 2011 год, справа: 2014 год

  • 17

    17. Озеро Урмия, Иран. Слева: 2000 год, справа: 2013 год

  • 18

    18. Аральское море, Центральная Азия. Слева: 2000 год, справа 2014 год

  • 19

    19. Водохранилище Слон Бьютт, Нью-Мексико. Слева: 1994 год, справа: 2013 год

  • 20

    20. Озеро Чикита, Аргентина. Слева: 1998 год, справа: 2011 год

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Экология, Климат, Планета, Разрушение, Изменение климата.
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