В Амазонии найден новый вид электрического угря: напряжение в 860 В

Новости экологии:Известно, что этот вид называется Electrophorus voltai - назван в честь итальянского физика Алессандро Вольта.

Биологи предполагали, что существует только один вид электрического угря. Но при изучении рыб из бассейна Амазонки в Южной Америке, выяснилось, что существуют три родственных вида.

При этом один из вновь открытых угрей способен вырабатывать рекордное напряжение в 860 вольт, пишет Science Mag.

Исследователи рассмотрели 107 угрей, пойманных в Бразилии, Суринаме, Французской Гвиане и Гайане. Они проанализировали ДНК угря, исследовали их тело и костные структуры и нанесли на карту место, где их поймали. Данные выявили три генетически отдельные группы с различными географическими диапазонами.

Вид, который назвали Electrophorus electricus, живет далеко на севере, в основном в Гайане и Суринаме; Electrophorus varii распространен вдоль низменности бассейна Амазонки, в основном в северной части Бразилии, а Electrophorus voltai обитает еще южнее.

Хотя этих угрей почти невозможно различить по внешнему виду - у всех у них коричневая морщинистая кожа и морщинистые рты - команда смогла обнаружить тонкие различия в форме черепа и структуре тела. Например, у E. electricus и E. voltai имеются вдавленные черепа, которые могли развиваться как приспособление для поиска пищи на дне скалистой реки или для эффективного плавания в быстрых течениях.

Ученые также поместили угрей в надувные бассейны, чтобы измерить силу их ударов. Они обнаружили, что один из новых видов, Electrophorus voltai, названный в честь Алессандро Вольта, изобретателя батареи, может подавать удар в 860 вольт, что значительно выше предыдущего максимального значения в 650 вольт. Напомним, что в привычных нам розетках напряжение - 220 вольт.

Исследователи утверждают, что виды угрей могли отойти друг от друга после того, как их ареалы обитания были отделены в результате развития поймы Амазонки более 3 млн лет назад. Авторы не проверяли, смогут ли различные виды угрей скрещиваться, если им предоставится такая возможность, но после миллионов лет расхождения в эволюции маловероятно, что рыбам удастся скрещивание.