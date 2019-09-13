Скачать
Пятница, 13.09.2019
Кучма: Особый статус для Донбасса - это путь не для Украины
Кучма: Особый статус для Донбасса - это путь не для Украины
Гончарук: Приглашаем бизнес Финляндии участвовать в инфраструктурных проектах
Гончарук: Приглашаем бизнес Финляндии участвовать в инфраструктурных проектах
ЧМ-2019 по баскетболу: кто сыграет в финале (Видео)
ЧМ-2019 по баскетболу: кто сыграет в финале (Видео)
Официально: украинская певица призналась, что ждет малыша (Видео)
Официально: украинская певица призналась, что ждет малыша (Видео)

Ежегодно территории лесных покровов на Земле значительно уменьшаются

Ежегодно территории лесных покровов на Земле значительно уменьшаются
16:57 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Новое исследование показывает, что с каждым годом наша планета теряет объемы лесного покрова, сопоставимые с территорией Великобритании.

Согласно исследованию аналитического центра Climate Force, уровень потерь достиг 26 млн га в год, и за последние пять лет этот уровень растет быстрыми темпами, несмотря на обязательства, взятые странами в рамках декларации ООН о лесах в 2014 году. Она требовала от стран вдвое сократить вырубку лесов к 2020 году и восстановить 150 млн га обезлесенных площадей. Конечная цель декларации - остановить вырубку лесов к 2030 году.

Несмотря на это, темпы потери лесов увеличились на 43% с момента принятия декларации, в то время как наиболее ценные и незаменимые тропические первичные леса вырубались со скоростью 4,3 млн га в год.

В Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке - основных регионах тропических лесов - ежегодные темпы утраты лесного покрова заметно увеличились с 2014 по 2018 год по сравнению с 2001-2013 годами. Хотя наибольшие объемные потери были в тропической Латинской Америке, наибольшие темпы вырубки лесов зафиксированы в Африке, где они удвоились с менее чем 2 млн га в год до более чем 4 млн га.

Создана новая модель лесных пожаров для контроля бедствия
Создана новая модель лесных пожаров для контроля бедствияЧитать полностью

Ученые-климатологи опасаются, что вырубка приводит к "петле обратной связи": изменение климата высушивает деревья, делая их более легковоспламеняющимися и повышая температуру, из-за чего они быстрее горят, что затем приводит к увеличению количества углекислого газа, который способствует повышению температуры воздуха.

Сохранение существующих лесов, особенно в тропических регионах, а также восстановление поврежденных лесных районов давно признано одним из самых дешевых способов преодоления климатического кризиса. Стоимость сохранения ключевых лесов во всем мире оценивается в десятки миллиардов долларов в год по сравнению с триллионами, необходимыми для перехода на низкоуглеродную инфраструктуру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Лес, Лесные пожары, Вырубка лесов, Изменения Климата, Climate Force.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Маникюр 2019: элегантный бордовый нейл-арт
03 Пятница 13: ТОП 5 примет, которые сегодня помогут избежать неудач (Фото)
04 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прячем панамки: прогноз погоды на завтра, 14 сентября
Прячем панамки: погода завтра, 14 сентября
&quot;Я обещал прислать самолет&quot;: Коломойский - о заявлениях Гонтаревой
Коломойский - о заявлениях Гонтаревой
В календарный план Рады внесены изменения
В календарный план Рады внесены изменения
Ежегодно территории лесных покровов на Земле значительно уменьшаются
Ежегодно территории лесных покровов на Земле значительно уменьшаются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь