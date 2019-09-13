Ежегодно территории лесных покровов на Земле значительно уменьшаются

Новости экологии:Новое исследование показывает, что с каждым годом наша планета теряет объемы лесного покрова, сопоставимые с территорией Великобритании.

Согласно исследованию аналитического центра Climate Force, уровень потерь достиг 26 млн га в год, и за последние пять лет этот уровень растет быстрыми темпами, несмотря на обязательства, взятые странами в рамках декларации ООН о лесах в 2014 году. Она требовала от стран вдвое сократить вырубку лесов к 2020 году и восстановить 150 млн га обезлесенных площадей. Конечная цель декларации - остановить вырубку лесов к 2030 году.

Несмотря на это, темпы потери лесов увеличились на 43% с момента принятия декларации, в то время как наиболее ценные и незаменимые тропические первичные леса вырубались со скоростью 4,3 млн га в год.

В Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке - основных регионах тропических лесов - ежегодные темпы утраты лесного покрова заметно увеличились с 2014 по 2018 год по сравнению с 2001-2013 годами. Хотя наибольшие объемные потери были в тропической Латинской Америке, наибольшие темпы вырубки лесов зафиксированы в Африке, где они удвоились с менее чем 2 млн га в год до более чем 4 млн га.

Ученые-климатологи опасаются, что вырубка приводит к "петле обратной связи": изменение климата высушивает деревья, делая их более легковоспламеняющимися и повышая температуру, из-за чего они быстрее горят, что затем приводит к увеличению количества углекислого газа, который способствует повышению температуры воздуха.

Сохранение существующих лесов, особенно в тропических регионах, а также восстановление поврежденных лесных районов давно признано одним из самых дешевых способов преодоления климатического кризиса. Стоимость сохранения ключевых лесов во всем мире оценивается в десятки миллиардов долларов в год по сравнению с триллионами, необходимыми для перехода на низкоуглеродную инфраструктуру.