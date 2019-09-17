ТОП 15 самых долгоживущих организмов Земли (Фото)

1 В 2011 году один из британских исследователей сделал громкое заявление, что в наше поколение уже родился человек, способный прожить 150 лет. Даже если это окажется правдой, подобный срок крайне мал по сравнению со многими организмами планеты. Конечно, чтобы прожить сотни и тысячи лет, лучше всего быть растением или бактерией, но цифры все равно впечатляют. Лучистые черепахи (188 лет) — рекордсмены по официально задокументированному возрасту среди пресмыкающихся. Черепаха Туи Малила, по легенде подаренная вождю острова Тонго капитаном Куком, прожила 188 лет, скончавшись в 1965 году.

2 Лучистые черепахи обитают только на Мадагаскаре и находятся на грани исчезновения.

3 Гренландские киты (211 лет). Изначально считалось, что гренландские киты живут около 70 лет. Но затем в теле одного из них были обнаружены наконечники от гарпунов начала XIX века!

4 Другие исследования, основанные на изучении аминокислот в глазах и зубах кита, подтвердили эти данные — гренландские киты способны прожить более 200 лет, что делает их чемпионами среди млекопитающих.

5 Моллюски (500 лет) вида Arctica islandica выглядят как самые обычные ракушки. Но внешность обманчива — посчитав кольца на оболочке моллюсков, биологи выяснили, что те живут свыше 300 лет. Приз за долгожительство достался моллюску, названному Мин — 507 лет. Это абсолютный рекорд среди организмов, не живущих колониями.

6 Грибы (2 400 лет). В 2003 году научное сообщество всколыхнуло открытие колонии гриба Armillaria solidipes (опенок темный) возрастом свыше 2400 лет. Гриб располагается под землей, занимая около 5 квадратных километров, и считается одним из старейших жителей Земли.

7 Сосна остистая межгорная (5 000 лет) — относительно небольшое хвойное дерево, зачастую изгибающееся под странными углами. Непрезентабельная внешность не играет никакой роли, учитывая способность этих сосен жить тысячелетия.

8 Самому старому из обнаруженных деревьев, названному Мафусаилом, 5062 года — фактически, он ровесник многих наших старейших цивилизаций.

9 Ларрея трехзубчатая (11 000 лет) — кустарник, листья которого обладают лекарственными свойствами. В 1970 году Фрэнк Васек обнаружил, что кольцеобразный куст в пустыне Мохаве является одним организмом — так называемой клониальной колонией. Ветки кустарника могут жить лишь пару сотен лет, но корневая система практически вечна.

10 Бактерии (34 000 лет). В середине 90-х группа ученых заявила, что им удалось оживить колонию бактерий, извлеченных из замурованных в янтаре пчел возрастом 40 миллионов лет. В 2000 году то же самое проделали с бактериями в 250 миллионов лет из кристаллов соли.

11 Эти утверждения еще предстоит проверить. Официально же подтверждённый возраст штамма бактерий все равно потрясает — 34 тысячи лет.

12 Тополь осинообразный (80 тысяч лет). Колония, состоящая из клонов — самый надежный путь к бессмертию, и тополь осинообразный явно это осознал.

13 Отдельные тополя живут не более 130 лет, но клониальная колония, известная под именем Пандо, существует уже 80 000 лет, постоянно выращивая новых детей.

14 Посидония (200 тысяч лет) — растение из рода морских трав, произрастающих в Средиземном море. Взятые у одного из видов посидоний — Posidonia oceanica — образцы ДНК показали, что колония растений способна прожить от 100 до 200 тысяч лет. Существованию этого долгожителя серьезно угрожает глобальное потепление и застройка берегов моря.