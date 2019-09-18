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Помощь деревьям: создан биореактор, который поглощает углекислый газ

Помощь деревьям: создан биореактор, который поглощает углекислый газ
22:18 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Новый биореактор поглощает столько же углерода, сколько 4 000 квадратных метров леса.

Компания Hypergiant Industries, специализирующаяся на ИИ, объявила о выпуске устройства, которое использует водоросли для поглощения углекислого газа. Водоросли, утверждает компания, являются "одним из самых эффективных инструментов для борьбы с изменением климата". Совместив устройство с системой машинного обучения, разработчики надеются сделать технологию еще более эффективной.

Разработчики из компании Hypergiant Industries использовали системы искусственного интеллекта для создания прототипа Eos Bioreactor — устройства объемом 1,7 куб. м, заполненной водорослями. Создатели заявили, что он поглощает столько же углерода, сколько и 400 деревьев.

"Мы думали о решениях проблемы изменений климата лишь в очень узком смысле, — отмечает Бен Ламм, генеральный директор остинской фирмы. — Деревья являются частью решения, но есть много других биологических решений, которые могут быть полезны. Водоросли намного эффективнее деревьев снижают выбросы углерода в атмосферу и могут использоваться для создания экологичного топлива, пластмассы, текстиля, продуктов питания, удобрений и многого другого".

Биореактор на водорослях — это идея, которая может понадобиться именно сейчас, отмечают исследователи. Несмотря на стремление к более экологичным технологиям, глобальные ежегодные выбросы углерода в 2018 году выросли и достигли рекордного уровня — 37,1 млрд т.

Все намного серьезней: изменение климата происходит быстрее, чем предполагалось

Исследователи уверены, что это привело к глобальному изменению климата, а 2018 год стал четвертым по счету годом с рекордной температурой. При этом несколько стран, включая Британию, обязались достичь нулевого чистого уровня выбросов к 2050 году.

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Все по теме:

Экология, Климат, Деревья, Углекислый газ, Биореактор, Hypergiant Industries, Eos Bioreactor.
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