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Все очень серьезно: концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти
Все очень серьезно: концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти

Все очень серьезно: концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти

Все очень серьезно: концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти
11:27 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Уровень углекислого газа в атмосфере остается рекордно высоким в течение 3,5 месяцев.

Концентрация углекислого газа в атмосфере с июня 2019 года по сегодняшний день остается крайне высокой — этот показатель составляет 412 частей на миллион при абсолютном рекорде в 415,26 частей на миллион. Об этом говорится в сообщении НАСА.

В начале 2019 года концентрация углекислого газа составляла 410 частей на миллион. Это показатель постоянно растет — исследователи подсчитали, что если уровень выбросов CO₂ останется на уровне 37 млн т в год, к началу XXII века концентрация вырастет до 1 200–1 300 частей.

Увеличение доли углекислого газа в атмосфере волнует ученых из-за его теплопоглощающих свойств. Земля и океан на планете поглощают и выделяют тепло, и оно задерживается молекулами углекислого газа. Увеличение концентрации парниковых газов приводит к повышению температуры на поверхности планеты.

Исследователи из НАСА отмечают, что уровень углекислого газа находится на отметке около 412 частей на миллион с начала лета и до середины сентября практически не менялся.

"Концентрация углекислоты в августе находилась на отметке почти в 412 частей на миллион, что на три пункта больше, чем в августе 2018 год"  - НАСА

Климатическая катастрофа не за горами

Трехкратный рост концентрации углекислого газа в атмосфере — до 1 300 частей CO2 на миллион — может привести к исчезновению слоя слоисто-кучевых облаков над океаном. Это событие, которое может произойти в XXII веке, приведет к нагреванию океана на 8 °С, выяснили ранее ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА.

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Все по теме:

Экология, НАСА, Глобальное потепление, Климат, Атмосфера, Углекислый газ, Изменения Климата.
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