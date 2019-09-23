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ООН: Последние пять лет оказались самыми жаркими в истории

ООН: Последние пять лет оказались самыми жаркими в истории
06:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости экологии:Всемирная метеорологическая организация ООН: Пятый год подряд температура рекордно растет.

Последние пять лет, с начала 2015-го до конца 2019 года, станут самым горячим периодом за всю историю. Соответствующую оценку в воскресенье, 22 сентября, обнародовала Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO).

Об этом передает Deutsche Welle.

Согласно этим данным, средняя глобальная температура в текущей пятилетке - на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850-1900 годы), и на 0,2 градуса Цельсия выше, чем в 2011-2015 годах. По мнению экспертов ООН, эти данные подтвердили тенденцию последних четырех лет, которые уже считаются самыми теплыми с 1850 года. При этом объемы выбросов в атмосферу также продолжают увеличиваться.

Также исследователи обращают внимание на ускорение повышения уровня моря. В последние десять лет повышение уровня воды, которое раньше составляло три миллиметра в год, сейчас увеличилось до четырех миллиметров. Это объясняется ускоренным таянием ледников на Северном и Южном полюсах, что было подтверждено исследованиями и наблюдениями со спутников.

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Доклад опубликован в преддверии саммита ООН по вопросам климата, который начнется 23 сентября в Нью-Йорке. Целью мероприятия, организованного генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем, является призыв к главам государств и правительств к установлению более амбициозных целей для ограничения глобального потепления. В Парижском климатическом соглашении поставлена цель - до конца столетия удержать глобальное потепление на уровне ниже двух градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничению глобального потепления 1,5 градусами Цельсия определяется как дополнительная цель, на которую нужно ориентироваться.

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Жара, ООН, Климат, Метеорологическая организация.
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