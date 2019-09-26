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Загрязнение воздуха разрушает детскую психику

Загрязнение воздуха разрушает детскую психику
01:36 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости экологии:Три новых исследования показали, что даже краткосрочное воздействие загрязненного воздуха может обострить психические расстройства у детей за несколько дней.

Загрязнение воздуха стало повсеместной проблемой крупных городов. Она особенно характерна для столиц Египта, Индии и Китая. Самое страшное в таком воздухе — не повышенное содержание углекислого газа, а тяжелые металлы вкупе с оксидами азота и озоном. Эти вещества способны разрушать клетки легких или повреждать их так, что он становятся не способны улавливать кислород. В предыдущих исследованиях была выявлена связь между степенью загрязнения воздуха и развитием рака легких.

Три новые работы ученых из Медицинского центра детской больницы Цинциннати (штат Огайо) выявили, что грязный воздух способствует обострению детских психических расстройств. Первая работа показала, что примерно через один-два дня после повышения содержания вредных веществ в городском воздухе в больницу стало обращаться больше детей с различными психическими отклонениями, которые проявились либо впервые, либо повторно.

Исследование также показало, что дети, проживающие в неблагополучных районах, могут быть более подвержены воздействию загрязнения воздуха по сравнению с другими. Особенно это характерно для расстройств, связанных с тревожностью и суицидальностью.

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Второе исследование показало, что повышенная загазованность от выхлопа машин увеличивает риск развития генерализованного тревожного расстройства. В этой работе ученые впервые использовали нейровизуализацию, чтобы связать воздействие загрязнения воздуха, метаболические нарушения в головном мозге и симптомы тревоги среди здоровых детей. В ходе исследования было обнаружено повышение концентрации миоинозитола — маркера воспалительной реакции — в головном мозге.

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Третья работа, опубликованная в журнале Environmental Research, показала, что воздействие загрязняющих веществ в раннем возрасте и в течение всего детства было значительно связано с уровнем депрессии и тревожных симптомов у 12-летних подростков. Аналогичные результаты были получены в отношении взрослых. Исследования, показывающие связь между воздействием загазованности и психическим здоровьем у детей, были ограничены из-за невозможности использовать некоторые данные от несовершеннолетних пациентов.

В совокупности эти исследования доказывают, что воздействие загрязнения воздуха в раннем и детском возрасте может способствовать развитию депрессии, тревоге и другим проблемам психического здоровья в дальнейшем, когда ребенок становится подростком. Депрессия, в свою очередь, нередко может перейти в серьезные формы, при которых возникают суицидальные мысли.

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Депрессия, Дети, Загрязнение, Психические заболевания.
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