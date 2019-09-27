Доклад ООН: Подъем уровня мирового океана происходит в 2,5 раза быстрее

Новости экологии:Уровень мирового океана повышается быстрее, чем предполагалось ранее, и это может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества.

От этого пострадают жители бедных стран, прибрежных городов и островных государств.

К такому выводу пришли авторы специального доклада ООН об изменении климата, обнародованном в среду, 25 сентября, передает Deutsche Welle.

В исследовании, над которым работали более ста ученых, отмечается, что потепление в полярных регионах и таяние ледников приводит к исчезновению все большего числа видов морских животных и ускоряет изменение климата.

Согласно докладу, с 2005 года подъем уровня мирового океана происходит в 2,5 раза быстрее, чем в XX веке - преимущественно вследствие таяния полярных ледников. В случае, если выбросы парниковых газов не сдерживать, то к 2100 году скорость этого процесса может возрасти вчетверо.

На данный момент примерно каждый десятый человек на планете живет в регионе, расположенном на высоте менее 10 метров над уровнем моря. Даже в случае значительного сокращения выбросов парниковых газов к 2050 году ряд прибрежных городов и малых островных государств будут затапливаться ежегодно. До сих пор столь масштабные наводнения происходили там не чаще, чем один раз в сто лет, говорится в докладе.

Эксперты также предупреждают, что одним из последствий глобального потепления станет сокращение запасов продовольствия на планете. Согласно докладу ООН, подъем уровня моря приведет к более сильным штормам и засолению почв. А падение урожайности, в свою очередь, повлечет рост цен на продукты питания - в частности в странах, которые расположены на других континентах и не имеют выхода к морю. Кроме того, из-за таяния ледников в Арктике в атмосферу выбрасывается все больше метана и углекислого газа. А это, опять же, ускоряет глобальное потепление. Арктике в атмосферу выбрасывается все больше метана и углекислого газа. А это, опять же, ускоряет глобальное потепление.

По словам экспертов ООН, от последствий глобального потепления, в первую очередь, страдают те, кто несет за него наименьшую ответственность. Повышение кислотности вод мирового океана из-за роста выбросов углекислого газа угрожает популяции промысловых рыб, которые являются основным источником питания для миллионов людей. В свою очередь, многие жители горных районов столкнутся с нехваткой питьевой воды из-за обмеления рек.

Впрочем, если государства мира начнут активно действовать прямо сейчас, эффект глобального потепления все же можно будет смягчить, говорится в отчете ООН.