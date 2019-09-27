Скачать
Пятница, 27.09.2019
Растаможивание "евроблях": на сколько пополнился Пенсионный фонд
Растаможивание "евроблях": на сколько пополнился Пенсионный фонд
IT-сектор в ВВП страны должен вырасти до 10% - Минцифры
IT-сектор в ВВП страны должен вырасти до 10% - Минцифры
Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года
Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года

Доклад ООН: Подъем уровня мирового океана происходит в 2,5 раза быстрее

Доклад ООН: Подъем уровня мирового океана происходит в 2,5 раза быстрее
22:38 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Уровень мирового океана повышается быстрее, чем предполагалось ранее, и это может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества.

От этого пострадают жители бедных стран, прибрежных городов и островных государств.

К такому выводу пришли авторы специального доклада ООН об изменении климата, обнародованном в среду, 25 сентября, передает Deutsche Welle.

В исследовании, над которым работали более ста ученых, отмечается, что потепление в полярных регионах и таяние ледников приводит к исчезновению все большего числа видов морских животных и ускоряет изменение климата.

Согласно докладу, с 2005 года подъем уровня мирового океана происходит в 2,5 раза быстрее, чем в XX веке - преимущественно вследствие таяния полярных ледников. В случае, если выбросы парниковых газов не сдерживать, то к 2100 году скорость этого процесса может возрасти вчетверо.

Возможно, белым мишкам не будет где жить: ледяной покров в Арктике достиг рекордного минимума
Возможно, белым мишкам не будет где жить: ледяной покров в Арктике достиг рекордного минимумаЧитать полностью

На данный момент примерно каждый десятый человек на планете живет в регионе, расположенном на высоте менее 10 метров над уровнем моря. Даже в случае значительного сокращения выбросов парниковых газов к 2050 году ряд прибрежных городов и малых островных государств будут затапливаться ежегодно. До сих пор столь масштабные наводнения происходили там не чаще, чем один раз в сто лет, говорится в докладе.

Эксперты также предупреждают, что одним из последствий глобального потепления станет сокращение запасов продовольствия на планете. Согласно докладу ООН, подъем уровня моря приведет к более сильным штормам и засолению почв. А падение урожайности, в свою очередь, повлечет рост цен на продукты питания - в частности в странах, которые расположены на других континентах и не имеют выхода к морю. Кроме того, из-за таяния ледников в Арктике в атмосферу выбрасывается все больше метана и углекислого газа. А это, опять же, ускоряет глобальное потепление. Арктике в атмосферу выбрасывается все больше метана и углекислого газа. А это, опять же, ускоряет глобальное потепление.

"Эффект хвойных лесов" уменьшился: как подкисление влияет на планету

По словам экспертов ООН, от последствий глобального потепления, в первую очередь, страдают те, кто несет за него наименьшую ответственность. Повышение кислотности вод мирового океана из-за роста выбросов углекислого газа угрожает популяции промысловых рыб, которые являются основным источником питания для миллионов людей. В свою очередь, многие жители горных районов столкнутся с нехваткой питьевой воды из-за обмеления рек.

Впрочем, если государства мира начнут активно действовать прямо сейчас, эффект глобального потепления все же можно будет смягчить, говорится в отчете ООН.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Глобальное потепление, Океан, Таяние ледников, Изменение климата, Уровень океана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
03 Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня
04 Воздвижение Креста Господня 2019: молитва, которую обязательно нужно прочесть
05 Поздравления с Воздвижением Креста Господнего на украинском языке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд начал рассмотрение апелляции на приговор &quot;Терезе&quot;
Суд начал рассмотрение апелляции на приговор "Терезе"
В доме экс-президента Молдовы прошли обыски
В доме экс-президента Молдовы прошли обыски
&quot;Укрспецэкспорт&quot; снова в составе &quot;Укроборонпрома&quot;
"Укрспецэкспорт" снова в составе "Укроборонпрома"
Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь