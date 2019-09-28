Если бы лес Амазонии сгорел полностью: пугающие факты будущего

1 Почти половина видов растений, животных и микроорганизмов в мире будет уничтожена Тропический лес Амазонки является домом для 10% видов в мире, в том числе 40 000 видов растений, 3000 видов пресноводных рыб, более 370 видов рептилий и 2,5 миллиона видов насекомых. По мнению многих экспертов, в настоящее время мы ежедневно теряем 137 видов животных, растений и насекомых. Это составляет около 50 000 видов в год, что является катастрофой для биоразнообразия мира. Если эта тенденция сохранится на нынешнем уровне, мы потеряем почти половину видов в мире, включая 118 исчезающих видов.

2 Будет огромная потеря медицинских возможностей, так как 90% заболеваний человека поддаются лечению с помощью лекарств, полученных из природы Амазонки Современный медицинский мир буквально зависит от богатства тропических лесов Амазонки. В настоящее время 121 лекарство, отпускаемое по рецепту, в том числе лекарство от глаукомы, лейкемии, болезней сердца и малярии, получено из растений, найденных в тропических лесах Амазонки. И учитывая, что тропические леса Амазонки являются домом для 80 000 видов растений, из которых только 1% были проверены на их лекарственный потенциал, мы потеряли бы все природные источники, которые могли бы потенциально скрывать лекарства от многих смертельных болезней.

3 Будут продолжительные периоды сухой погоды и сильные наводнения Если тропические леса Амазонки будут уничтожены, количество осадков в лесном регионе уменьшится. Это вызовет волновой эффект и вызовет дополнительный сдвиг в изменении климата, что приведет к увеличению засухи, продолжительной засухе и сильным наводнениям. В конечном итоге последствия будут ощущаться в каждом уголке нашей планеты, поскольку сильные засухи и экстремальные наводнения приведут к массовому уничтожению животного мира, усилению эрозии и распространению инфекционных заболеваний. К сожалению, в тропических лесах Амазонки уже наблюдается снижение количества осадков на 25% в некоторых регионах.

4 Меньшее количество осадков и засуха могут поставить под угрозу сельское хозяйство, водоснабжение и продовольствие Более высокие температуры, продолжительные засухи и частые наводнения также повлияют на сельское хозяйство, водоснабжение и снабжение продовольствием. Уменьшение количества осадков приведет к увеличению числа вредителей и инфекционных заболеваний, а меньшее количество воды означает меньшее количество ресурсов для посева и содержания сельскохозяйственных культур. Это серьезно повредит урожайности сельского хозяйства, что, в свою очередь, ограничит наши запасы продовольствия.

5 Мы потеряли бы 80% продуктов питания, которые мы получаем по всему миру В тропических лесах Амазонки есть более 3000 съедобных фруктов. Леса производит 80% мирового производства продовольствия, в том числе авокадо, инжир, апельсины, грейпфруты, лимоны, бананы, манго, кофе, кокосовые орехи, шоколад и помидоры. Потеря тропических лесов Амазонки значительно истощит наши запасы продовольствия.

6 Уменьшение количества осадков увеличит сухую погоду и вызовет больше лесных пожаров Если оставить в стороне тот факт, что искусственные пожары мучают тропические леса Амазонки, если температура поднимется, естественные пожары уничтожат 75% Амазонки. Кроме того, это вызовет цепную реакцию, а потеря деревьев приведет к уменьшению количества осадков, что, в свою очередь, приведет к более сухим погодным явлениям, что в конечном итоге вызовет больше лесных пожаров по всему земному шару.

7 Около 30 миллионов человек, укрывающихся в тропических лесах, потеряют свои дома Амазонка является домом для более чем 30 миллионов человек, 2,7 миллиона из которых являются коренными жителями. Более 350 этнических групп зависят исключительно от тропических лесов Амазонки. Несмотря на то, что многие из них живут в городских районах, все жители полагаются исключительно на природные ресурсы Амазонки для производства продовольствия, жилья и народной медицины.