Деревья в опасности: несколько видов под "критической угрозой исчезновения"

Новости экологии:Около 60% деревьев Европы под риском исчезновения.

По данным исследования Международной природоохранной группы, более половины деревьев, произрастающих только в Европе, находятся под угрозой исчезновения. В МСОП заявили, что в особой опасности оказались конский каштан и рябина.

Согласно исследованию, опубликованному в пятницу Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП), 58% из 265 видов деревьев, произрастающих только в Европе, подвержены высокому или экстремальному риску вымирания.

В МСОП, известной своей классификацией исчезающих видов, внесенных в Красную книгу, заявили, что деревья страдают от «инвазивных и проблемных» видов, городского развития и вырубки леса.

"Деревья необходимы для жизни на Земле, а европейские деревья во всем их разнообразии являются источником пищи и убежищем для бесчисленных видов животных, таких как птицы и белки, и играют ключевую экономическую роль", — отмечает руководитель отдела МСОП по составлению Красной книги Крейг Хилтон-Тейлор.

При этом 66 видов были признаны находящимися под "критической угрозой исчезновения", что означает, что они находятся на расстоянии одного шага от вымирания.