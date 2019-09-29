Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
Главные события 28 сентября: Отставка Волкера, кораблекрушение в Атлантике и другие
Главные события 28 сентября: Отставка Волкера, кораблекрушение в Атлантике и другие
В "ЛНР" от взрыва гранаты пострадали пять детей
В "ЛНР" от взрыва гранаты пострадали пять детей
Исторический бой: Спенс объединил титулы в бою с Портером (Видео)
Исторический бой: Спенс объединил титулы в бою с Портером (Видео)
Приметы и обряды на 29 сентября - День Евфимии
Приметы и обряды на 29 сентября - День Евфимии

Деревья в опасности: несколько видов под "критической угрозой исчезновения"

Деревья в опасности: несколько видов под "критической угрозой исчезновения"
08:59 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Около 60% деревьев Европы под риском исчезновения.

По данным исследования Международной природоохранной группы, более половины деревьев, произрастающих только в Европе, находятся под угрозой исчезновения. В МСОП заявили, что в особой опасности оказались конский каштан и рябина.

Согласно исследованию, опубликованному в пятницу Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП), 58% из 265 видов деревьев, произрастающих только в Европе, подвержены высокому или экстремальному риску вымирания.

В МСОП, известной своей классификацией исчезающих видов, внесенных в Красную книгу, заявили, что деревья страдают от «инвазивных и проблемных» видов, городского развития и вырубки леса.

"Деревья необходимы для жизни на Земле, а европейские деревья во всем их разнообразии являются источником пищи и убежищем для бесчисленных видов животных, таких как птицы и белки, и играют ключевую экономическую роль", — отмечает руководитель отдела МСОП по составлению Красной книги Крейг Хилтон-Тейлор.

"Эффект хвойных лесов" уменьшился: как подкисление влияет на планету

При этом 66 видов были признаны находящимися под "критической угрозой исчезновения", что означает, что они находятся на расстоянии одного шага от вымирания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Угроза, Деревья, Рябина, Угроза исчезновения, Каштан конский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
03 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
04 Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
05 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: оккупанты десятки раз атаковали украинские позиции
Ситуация на Донбассе: оккупанты десятки раз атаковали украинские позиции
Официальный курс валют от НБУ на 29 сентября
Официальный курс валют от НБУ на 29 сентября
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Metallica отменила октябрьский тур по Австралии и Новой Зеландии: причина
Metallica отменила октябрьский тур по Австралии и Новой Зеландии: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь