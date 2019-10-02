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Самый большой паук на планете (Фото)

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Самый большой паук на планете (Фото)
20:01 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости экологии:Эти членистоногие вызывают у людей ужас, омерзение или, на худой конец, осторожное любопытство.

  • 1

    С этими тварями все просто — чем больше, тем симпатичнее и поэтому одним из наиболее желанных "зверей" в домашних террариумах является птицеед-голиаф или Терафоза Блонда (Theraphosa blondi).

    Специалисты утверждают, что Терафоза Блонда — самый большой из живущих сегодня на Земле пауков. Размеры этого членистоногого и правда впечатляют — с расправленными ногами они могут достигать 28 сантиметров. При этом размер тела у взрослой самки составляет 9-10 см.

  • 2

    Самый большой экземпляр птицееда-голиафа был обнаружен в 1965 году в Венесуэле экспедицией Пабло Сан Мартина. Найденная учеными самка, при длине с ногами 28 см имела вес 170 граммов! Соперничать с этим гигантом по габаритам может только найденный в 2001 году в Лаосе паук Heteropoda maxima с размахом ног 30 см. Но азиатский собрат не может тягаться с рекордсменом из Южной Америки по длине тела и массе.

  • 3

    Ареал Терафозы Блонды довольно обширен. Этого гигантского паука можно встретить в тропических и экваториальных лесах Северной Бразилии, Гайяне, Суринама и Венесуэлы. Пауки этого вида живут в норах, вырытых в земле. Узнать жилище этого членистоногого можно по плотному слою белоснежной паутины, закрывающей вход.

  • 4

    Рацион Терафозы Блонды состоит из крупных насекомых, мышей, ящериц и даже небольших змей. Обычно паук охотится не отходя далеко от входа в свою нору, терпеливо ожидая, пока добыча приблизится на расстояние броска. Паука-голиафа и его образ жизни впервые описал французский ученый-энтомолог Латрейль в 1804 году.

  • 5

    Терафоза Блонда обладает достаточно сильным ядом, который способен убить млекопитающее размером с кошку. Для человека укус паука-голиафа не представляет смертельной опасности, но крайне неприятен. Нейротоксин, входящий в его состав, вызывает сильную боль и судороги, которые могут продолжаться несколько дней.

    Кроме этого брюшко паука покрыто волосками, вызывающими сильное раздражение при попадании на кожу и, тем более, на слизистую. Испуганная Терафоза Блонда стряхивает их на противника лапами, вызывая у того сильный зуд и удушье. Места на коже человека, куда попали волоски, покрываются жгучими волдырями, как после контакта с крапивой.

  • 6

    К сожалению, паук-голиаф с каждым годом все реже встречается в природе. Это связано с тем, что человек активно уничтожает сельву — влажные леса, являющиеся его местом обитания. В тех странах где можно встретить Терафозу Блонду, она охраняется законом и ее экспорт запрещен законом. В связи с этим паук-рекордсмен хоть и является желанным экспонатом в каждой коллекции, очень редко встречается в неволе.

    Практически все экземпляры голиафа вывезены с родины контрабандой или получены от таких незаконно экспортированных родителей. К слову, разведение в неволе Терафозы Блонды сопряжено с серьезными трудностями, так как для появления потомства требуются сезонные и даже суточные изменения температуры и влажности воздуха, а также абсолютный покой.

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Экология, Животные, Паук, Самый большой паук.
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