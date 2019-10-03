Уборка Тихого океана продолжается: систему Ocean Cleanup отремонтировали

Новости экологии:Система Ocean Cleanup возобновила уборку Большого тихоокеанского мусорного пятна.

Система Ocean Cleanup восстановлена после поломки и начала собирать мусор в Тихом океане. Об этом говорится в сообщении компании.

Первый прототип системы Ocean Cleanup по очистке Большого тихоокеанского мусорного пятна System 001 полноценно начал свою работу в середине октября 2018 года. Через полтора месяца стало понятно, что система не может удержать в себе собранный в океане пластик. По мнению главного операционного директора The Ocean Cleanup, System 001 не может удержать мусор из-за скорости — из-за течения частицы мусора движутся намного быстрее, чем система.

4 января Ocean Cleanup сломалась — от конструкции откололся кусок длиной 18 м. После этого инцидента разработчики системы приняли решение вернуть ее в порт для ремонта и модернизации.

В итоге разработчики добавили в систему еще несколько функций, которые позволят устранить предыдущие недостатки системы. В частности, инженеры прикрепили несколько огромных надувных буев, которые позволят системе двигаться по воде быстрее под действием ветра.

Теперь к System 001 прикрепили огромный 20-метровый парашют, который замедляет движение системы до скорости поверхности воды.

System 001 может собирать все виды пластиковых отходов, в том числе огромные сети от промышленного лова рыбы и частицы пластика размером до 1 мм.