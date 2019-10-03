Скачать
Четверг, 03.10.2019
"Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
"Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
Разумков рассмешил нардепов запретом курить и есть в зале
Разумков рассмешил нардепов запретом курить и есть в зале
Александрия 1:1 Гент: текстовая онлайн-трансляция матча (Видео)
Александрия 1:1 Гент: текстовая онлайн-трансляция матча (Видео)
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября

Как выглядит южноамериканская гарпия (Фото)

Смотрите фото (12)
Как выглядит южноамериканская гарпия (Фото)
21:04 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: kykyryzo.ru

Новости экологии:Вау, это большая птица! Именно так реагирует большинство людей, когда они впервые видят южноамериканскую гарпию, и абсолютно неважно, где — на картинки или вживую.

  • 1

    Массивная птица действительно огромна, при этом всем своим внешним видом она как будто бы говорит: «Тебе лучше не связываться со мной, детка, я ем таких, как ты, на завтрак».

  • 2

    Южноамериканская гарпия настолько своеобразна, что с одной стороны она выглядит как человек в костюме птицы, вызывая эффект «зловещей долины».

  • 3

    С другой стороны, пернатое похоже на покемона (пожалуйста, скажите нам, что глядя на птицу вы тоже в ней видите покемона). Тогда как с третьей стороны она напоминает нечто, что могло храниться в одной из клеток где-то в Зоне 51, где существо оказалось после крушения какого-нибудь инопланетного корабля.

  • 4

    Южноамериканская гарпия — это громадная птица, обитающая в основном в тропических лесах Южной Америки.

  • 5

    Отметим, что фотографии с гарпиями невероятно популярны в Интернете, так, один из постов с величественной птицей смог собрать в Reddit более 91 600 голосов менее чем за 20 часов. В то же время та же картинка получила более 120 тысяч просмотров на Imgur, за тот же временной период.

  • 6

    Некоторые люди считают, что южноамериканские гарпии похожи на людей в костюмах птиц.

  • 7

    Южноамериканские гарпии — самые крупные и мощные хищники, встречающиеся в тропических лесах по всему миру. Более того, они являются одним из самых крупных видов орлов на планете Земля. Их размах крыльев может достигать 224 сантиметров, правда весят они всего 3,8-9 кг.

  • 8

    Гарпии обычно живут в верхнем слое тропического равнинного леса. В мире осталось менее 50 тысяч особей.

  • 9

    Основные причины этого — уничтожение лесов в районах гнездования гарпий, а также особенности размножения: пара обычно выращивает только одного птенца раз в 2–3 года. В Бразилии южноамериканская гарпия также известна под другим названием — королевский ястреб.

  • 10

    Основной пищей гарпии являются ленивцы, обезьяны и другие млекопитающие, второстепенной — рептилии и крупные птицы. В частности, в их рацион входят агути, носухи, опоссумы, броненосцы, муравьеды, змеи диаметром до 5 см, ящерицы (в том числе тейиды) и амфисбены; среди птиц — краксы, кариамы, попугаи-ара и другие.

  • 11

    Гарпии охотятся и на цепкохвостых дикобразов, у которых почти нет врагов среди хищников. Из деревень гарпии иногда таскают кур, кошек, поросят и ягнят.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Птицы, Живоные, Экоогия, Гарпия, Южноамериканская гарпия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: дизайн ноготков с золотой фольгой (Фото)
02 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
03 Прически 2019: трендовые окрашивания этой осени
04 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Назван самый полезный для здоровья десерт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Усилено наказание за отказ в перевозке льготников в Украине
Усилено наказание за отказ в перевозке льготников в Украине
СМИ: Волкер заверял Трампа в надежности Зеленского
СМИ: Волкер заверял Трампа в надежности Зеленского
Боевики десятки раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов
Боевики десятки раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов
Деми Ловато крестилась в реке Иордан в Израиле (Фото)
Деми Ловато крестилась в реке Иордан в Израиле (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь