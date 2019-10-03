Как выглядит южноамериканская гарпия (Фото)

1 Массивная птица действительно огромна, при этом всем своим внешним видом она как будто бы говорит: «Тебе лучше не связываться со мной, детка, я ем таких, как ты, на завтрак».

2 Южноамериканская гарпия настолько своеобразна, что с одной стороны она выглядит как человек в костюме птицы, вызывая эффект «зловещей долины».

3 С другой стороны, пернатое похоже на покемона (пожалуйста, скажите нам, что глядя на птицу вы тоже в ней видите покемона). Тогда как с третьей стороны она напоминает нечто, что могло храниться в одной из клеток где-то в Зоне 51, где существо оказалось после крушения какого-нибудь инопланетного корабля.

4 Южноамериканская гарпия — это громадная птица, обитающая в основном в тропических лесах Южной Америки.

5 Отметим, что фотографии с гарпиями невероятно популярны в Интернете, так, один из постов с величественной птицей смог собрать в Reddit более 91 600 голосов менее чем за 20 часов. В то же время та же картинка получила более 120 тысяч просмотров на Imgur, за тот же временной период.

6 Некоторые люди считают, что южноамериканские гарпии похожи на людей в костюмах птиц.

7 Южноамериканские гарпии — самые крупные и мощные хищники, встречающиеся в тропических лесах по всему миру. Более того, они являются одним из самых крупных видов орлов на планете Земля. Их размах крыльев может достигать 224 сантиметров, правда весят они всего 3,8-9 кг.

8 Гарпии обычно живут в верхнем слое тропического равнинного леса. В мире осталось менее 50 тысяч особей.

9 Основные причины этого — уничтожение лесов в районах гнездования гарпий, а также особенности размножения: пара обычно выращивает только одного птенца раз в 2–3 года. В Бразилии южноамериканская гарпия также известна под другим названием — королевский ястреб.

10 Основной пищей гарпии являются ленивцы, обезьяны и другие млекопитающие, второстепенной — рептилии и крупные птицы. В частности, в их рацион входят агути, носухи, опоссумы, броненосцы, муравьеды, змеи диаметром до 5 см, ящерицы (в том числе тейиды) и амфисбены; среди птиц — краксы, кариамы, попугаи-ара и другие.