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Последствия глобального потепления: орел заснял таяние ледников в Альпах (Видео)

Последствия глобального потепления: орел заснял таяние ледников в Альпах (Видео)
17:22 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости экологии:Орел снял на GoPro последствия глобального потепления в Альпах.

Камера, закрепленная специалистами на шее орла, засняла таяние ледников в Альпах. Видео опубликовала на YouTube организация Eagle Wings Foundation.

На кадрах, запечатленных орлом по кличке Виктор, виднеются горные вершины Альп и ледники, тающие из-за изменения климата.

Птица также пролетела над рядом сооружений на вершинах гор, которые раньше были покрыты снегом. На видео заметно, что снег значительно отступил от зданий.

#PledgeForPlanet: новая инициатива по борьбе с изменением климата

Eagle Wings Foundation — благотворительная организация, которая специализируется на работе с детьми в Мексике.

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Все по теме:

Альпы, Глобальное потепление, Орель, Eagle Wings Foundation.
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