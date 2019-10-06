Экология влияет на преступность: "грязный" воздух делает людей более агрессивными

Новости экологии:Загрязнение воздуха — причина роста преступности.

Вдыхание грязного воздуха может вызвать у вас тошноту. Но, согласно новым исследованиям, это также может сделать вас более агрессивным. К такому выводу пришли ученые из университета Колорадо. Команда специалистов обнаружила связь между кратковременным воздействием загрязненного воздуха и агрессивным поведением человека, например нападениями при отягчающих обстоятельствах и другими насильственными преступлениями. Исследование опубликовано в журнале Journal of Environmental Economics and Management.

Загрязнение воздуха является серьезной проблемой во всем мире. Согласно подсчетам специалистов, загрязнение воздуха является причиной смерти порядка 5,5 миллионов человек каждый год. Более того, выявлена связь между грязным воздухом и возникновением психических заболеваний у детей, а также снижением общей продолжительности жизни во всем мире. Дело в том, что воздух большинства мегаполисов содержит большое количество вредных веществ — метана, озона, углекислого газа и др.

Ученые обнаружили, что вдыхание загрязненного воздуха не только способствует развитию таких заболеваний как эмфизема легких, но также может сделать человека более агрессивным. Результаты были получены после анализа ежедневной статистики преступлений Федерального бюро расследований (ФБР), а также после изучения подробной карты ежедневного загрязнения воздуха в США на протяжении восьми лет.

Исследователи отмечают, что речь идет не только о физическом насилии. Загрязненный воздух в целом делает людей агрессивными, а это значит, что люди более склонны к ссорам и словесным оскорблениям. Таким образом, грязный воздух существенно обостряет самые разные ситуации.

Для исследования ученые провели перекрестный анализ трех очень подробных наборов данных: ежедневные сводки о совершенных преступлениях; ежедневные данные о загрязнении воздуха с 2006-2013 гг. и ежедневные данные о скоплениях дыма от пожаров, который можно увидеть на спутниковых снимках. По словам исследователей, 83% преступлений которые ФБР считает "насильственными", были классифицированы как нападения в криминальных базах данных. В ходе исследования ученые наблюдали где совершались преступления — на улице или внутри помещений.

Результаты исследования показали, что 56% насильственных преступлений и 60% нападений произошли внутри помещений. Также, в дни с наибольшим загрязнением воздуха число насильственных преступлений возрастало на 1,4%. Практически все преступления были квалифицированы как нападения. В ходе исследования также было обнаружено, что увеличение воздействия такого вещества как озон, было связано с ростом насильственных преступлений на 0,97% или увеличением нападений на 1,15%.

При этом специалисты отмечают, что изменения в измерениях по загрязнению воздуха не оказали статистически значимого влияния на другие категории преступлений. Авторы работы не претендуют на то, что обнаруженная связь является доказательством того, что воздействие грязного воздуха приводит к агрессии. Результаты исследования лишь выявили корреляцию между насильственными преступлениями и уровнем загрязнения воздуха, отмечают специалисты.