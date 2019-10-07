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Человечество стало главной причиной углеродных выбросов

Человечество стало главной причиной углеродных выбросов
10:29 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Именно человечество своей деятельностью вносит самый значительный вклад в углеродный дисбаланс планеты.

Одним из аргументов скептиков теории глобального потепления является тезис о том, что глобальное потепление происходит в силу естественных причин, является естественным процессом, и хозяйственная деятельность человечества не является причиной нарушения углеродного баланса.

Результаты исследования, выполненного специалистами Геологической службы США, убедительно опровергают этот тезис.

Согласно новым оценкам об ископаемом углероде, 99,8% его соединений находятся в толще земной коры. По результатам 10-летнего сбора полевых данных, лабораторных экспериментов и компьютерного моделирования происхождения углерода Земли, его циркуляции в земной системе и экстремальных явлений, которые могут нарушить баланс углерода Земли, установлено, что на Земле содержится 1,85 млрд гигатонн углерода. Более 90% углерода, который существует над корой, находится в глубоком океане и морских отложениях. Атмосфера содержит только 1,4% всего поверхностного углерода, в основном в форме углекислого газа.

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Устойчивый сбалансированный углеродный цикл, сложившийся на нашей планете в последние 500 млн. лет, предполагает естественное возвращение углеродных соединений в океан и в морские отложения. Исследования показывают, что выделение углерода в атмосферу в результате антропогенной деятельности в 40-100 раз больше, чем в результате естественных процессов, включая такие, как геологические процессы, столкновения с космическими объектами и другие.

Именно человечество своей деятельностью вносит самый значительный вклад в углеродный дисбаланс планеты, делают вывод специалисты.

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Экология, Человечество, Углерод, Углеродные выбросы.
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