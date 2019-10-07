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Моряки загрязняют пластиком океан: что известно

Моряки загрязняют пластиком океан: что известно
20:31 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Основным источником пластика в океане оказались торговые суда.

Ученые Университета Кейптауна предполагают, что основной источник загрязнения океана пластмассовыми отходами - это торговые суда. При этом ранее предполагалось, что пластик попадает в океан с берега, а новейшее исследование подтверждало, что мусор проделал значительный путь, прежде чем оказался в месте отбора образцов.

Исследователи во время нескольких экспедиций в 1984, 2009 и 2018 годах отобрали пробы мусора в южной части Атлантического океана. Оказалось, что большая часть мусорного пятна - это пластиковые бутылки из-под воды и других безалкогольных напитков, при этом изготовлены они были в Китае и других азиатских странах.

Примечательно, что бутылки были смяты, а их крышка плотно закрыта - так с пластиковым мусором поступают, когда есть необходимость сэкономить место. Кроме того, если предположить, что мусор до исследованного места принесло течением, то на это ушло бы около пяти лет, а обнаруженные бутылки были изготовлены всего два года назад.

Человечество стало главной причиной углеродных выбросов

Соединив все данные, ученые решили, что океан загрязняют пластиком моряки, полностью скидывая все содержимое мусорных баков в воду. Отмечается, что еще одним важным источником загрязнения являются пластиковые рыболовные сети, унесенные течением.

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Экология, Загрязнение, Океан, Пластик, Бутылки, Пластиковое загрязнение.
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