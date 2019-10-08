Ешьте меньше мяса: как ограничения в еде смогут спасти Землю от глобального потепления

Новости экологии:Ученые полагают, что сокращение ассортимента мясных блюд в столовых поможет в противодействии с глобальным изменением климата.

Как полагают ученые, на животноводство приходится 15% мировых выбросов углекислого газа, что приблизительно равно выбросам всех автомобилей, поездов, кораблей и самолетов на планете. При этом в развитых странах люди потребляют слишком много мяса, что чревато негативными последствиями для здоровья. Так, один из самых высоких уровней потребления - в США, где на человека приходится приблизительно 250 граммов мяса в день, что примерно в четыре раза выше нормы.

Сейчас ученые разработали очень простой способ, позволяющий столовым в школах и колледжах значительно сократить количество съедаемого мяса без необходимости полностью убирать такие продукты из рациона.

Эксперты провели исследование, охватывающее более 94 тысяч вариантов питания, и обнаружили, что при увеличении количества вегетарианских блюд с одного из четырех до двух из четырех доля приобретаемых растительных продуктов питания возрастает на 40-80 процентов. Данные были собраны в ходе серии экспериментов в трех колледжах Кембриджа, проведенных в течение года.

Может показаться банальным, что увеличение доли вегетарианских блюд в меню приводит к тому, что их выбирают чаще, но это отличный пример того, как простые изменения могут подтолкнуть нас к улучшению жизни. "Переход на диету, основанную на растительных продуктах, - один из наиболее эффективных способов сокращения воздействия пищи на окружающую среду, - говорит экоактивистка Эмма Гарнетт (Emma Garnett) из Кембриджского университета. - Замена некоторых блюд из мяса или рыбы на вегетарианские может показаться очевидным выходом, но, насколько нам известно, никто раньше это не проверял. Решения, которые кажутся очевидными, не всегда работают, однако, похоже, это работает".

Это далеко не первая попытка ученых повлиять на развитие животноводства, однако зачастую никто не хочет отказываться от повседневных привычек. "Образование важно, но в целом неэффективно, если говорить об изменении рациона питания, - объясняет психолог Тереза Марто (Theresa Marteau) из Кембриджского университета. - Налоги на мясо непопулярны. Изменение диапазона доступных вариантов более приемлемо и может стать действенным способом повлиять на здоровье и гастрономические пристрастия".