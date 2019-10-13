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Общение с акулами требует большой смелости: отчаянный дайвер прогуливается с акулой

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Общение с акулами требует большой смелости: отчаянный дайвер прогуливается с акулой
04:19 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Бесстрашный дайвер контактирует с акулами.

  • 1

    Отчаянный искатель приключений из Новой Зеландии ныряет, чтобы поплавать с огромными морскими хищниками. Он утверждает, что близкий контакт успокаивает акул и помогает найти с ними общий язык. Такие смертельно опасные прогулки - любимое занятие дайвера.

    Смотрите дальше подводные фотографии смельчака и морских монстров, от которых стынет кровь.

  • 2

    На шокирующих снимках видно, как 4-метровая акула проплывает всего в нескольких сантиметрах от бесстрашного дайвера. Отчаянный ныряльщик считает, что близкий контакт успокаивает зубастых хищников. Он сравнивает такое занятие с общением с крутыми ребятами в пабе.

  • 3

    Рили Эллиотт (Riley Elliott) по прозвищу Человек-акула сфотографировал в Новой Зеландии момент, когда разъяренная 4-метровая акула-мако кусает лодку, чтобы с помощью агрессии показать свое превосходство.

    Уроженец Канады, который вырос в Новой Зеландии, Рили Эллиотт побывал уже в 60 странах, изучая жизнь подводного мира вообще и акул в частности.

    Смелый дайвер получил диплом магистра в области океанологии. Он специализируется на акулах-мако, самых быстрых и сильных среди других видов акул.

    33-летний исследователь проводит много времени под водой, изучая жизнь хищников. Он дает им корм, чтобы приманить поближе.

  • 4

    Исследователь объясняет, что акула укусила его лодку, потому что в ней находилась пища. Ели есть еда, хищники стараются запугать всех вокруг, чтобы отогнать потенциальных соперников. Так они показывают свое превосходство.

    Рили опытный дайвер, но в своем недавнем интервью изданию New Zealand Herald он признался, что боится заниматься серфингом. По его словам, "серферы делают все, чтобы спровоцировать акулу укусить себя". Возможно поэтому королева океана обычно так агрессивно настроена против любителей экстремального спорта.

  • 5

    Целые поколения выросли со страхом перед акулами, и в этом не только заслуга блокбастера Стивена Спилберга, который вышел на экраны в 1975 году. Ученые-акуловеды пытаются объяснить людям, что хотя страх перед огромными монстрами понятен и необходим, но взаимодействие с ними вполне возможно, если к нему правильно подготовиться.

    Рили Эллиотт говорит, что морские монстры очень осторожны. Они часто сами боятся людей, как и любого потенциально опасного животного.

  • 6

    Для отчаянного дайвера общение с огромными хищниками похоже на стычку крутых парней в пабе, которые выпячивают грудь, широко открывают глаза, сжимают руки в кулаки и скалят зубы. Акулы делают буквально те же вещи (ну разве что за исключением кулаков).

  • 7

    Это проверка на слабо. Кто больше, уверенней, кто победит, если будет драка. Когда такое происходит во время общения с хищниками, нужно научиться не быть пассивным и, с другой стороны, не начинать конфликт, потому что победителем из этой стычки человек точно не выйдет.

  • 8

    Необходимо поддерживать постоянный зрительный контакт с акулами, медленно двигаясь и проявляя самоуверенность.

    Эллиотт рьяно защищает морских монстров. Он подчеркивает, что численность акул только за последние 30 лет уменьшилась на 90%. Ученый говорит, что эти хищники - настоящие санитары моря.

    Общение с акулами требует большой смелости, выдержки и подготовленности. Отчаянный дайвер из Новой Зеландии обладает всеми этими качествами и при этом с любовью относится к своим зубастым товарищам. Прогулки рядом с огромными монстрами - его хобби, которое вряд ли многим по плечу. "Чтобы преодолеть страх, нужно взглянуть опасности в лицо". Это утверждение давно известно многим, а Рили Эллиотт регулярно применяет его на практике.

Акулы-убийцы: ужасающие снимки, которые вас поразят

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Акулы, Дайвер, Челюсти, Прогулка с акулой, Контакт с акулами.
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