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К сожалению, они реально существуют: самые загрязненные места на планете

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К сожалению, они реально существуют: самые загрязненные места на планете
19:38 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:На Земле есть места, которым, кажется, уже ничто не поможет, только время.

  • 1

    Агбогблоши, Гана - свалка электронных отходов.

    Большая часть электроники, которую мы выбрасываем, скорее всего, окажется на огромной, постоянно горящей свалке в Гане. Здесь ужасающее содержание ртути, в 45 раз больше, чем допустимо в США. Более 250 тысяч граждан Ганы живут в опасных для здоровья и жизни условиях. Особенно это касается тех, чья работа - ковыряться в этой свалке в поисках металлов, подлежащих переработке.

  • 2

    Норильск, Россия - рудники и металлургия.

    Когда-то здесь были лагеря для врагов народа, а теперь это второй по величине город за полярным кругом. Первые рудники здесь появились в 1930-е, когда никто и не думал об экологии. Здесь находится крупнейший в мире комплекс по плавлению тяжелых металлов, который выделяет около двух миллионов тонн диоксида серы в атмосферу ежегодно. Шахтеры в Норильске живут на десять лет меньше, чем в среднем в мире. Это одно из самых загрязненных мест в России: даже снег имеет привкус серы и черный цвет. Выбросы диоксида серы вызывают такие заболевания, как рак легких.

  • 3

    Дельта реки Нигер, Нигерия - разливы нефти.

    Каждый день из этой зоны выкачивается около двух миллионов баррелей нефти. Около 240 тысяч баррелей попадает в дельту реки Нигер. С 1976 по 2001 год здесь зафиксировано около семи тысяч случаев разлива нефти в реке, и большая часть этой нефти так и не была собрана. Разливы сильно загрязнили воздух, в результате чего образовались такие канцерогены, как полициклические углеводороды. По оценкам, приведенным в исследовании 2013 года, загрязнение, вызванное разливами, имеет огромное влияние на посевы злаковых культур, что привело к росту расстройств пищеварения у детей на 24%. Среди других последствий разлива нефти также называют рак и бесплодие.

  • 4

    Матанса-Риачуэло, Аргентина - промышленное загрязнение.

    Около 15 тысяч компаний сбрасывают токсичные отходы прямо в реку Матанса-Риачуэло, которая протекает через столицу Аргентины Буэнос-Айрес. Люди, которые живут там, почти не имеют источников чистой питьевой воды. Здесь высокий уровень заболеваний, связанных с диареей, онкологии и респираторных заболеваний, который достигает 60% среди 20 тысяч человек, живущих на берегах реки.

  • 5

    Хазарибагх, Бангладеш - кожевенное производство.

    Около 95% зарегистрированных кожевенных фабрик в Бангладеш находятся в Хазарибагхе, районе в столице страны Дакке. Здесь используются устаревшие и запрещенные в других странах методы выделки кожи, не говоря уже о том, что все эти производства выбрасывают около 22 тысяч куболитров токсичных химикатов в крупнейшую реку. Шестивалентный хром, который содержится в этих отходах, вызывает рак. Жители вынуждены мириться с высоким уровнем респираторных и кожных заболеваний, а также с кислотными ожогами, тошнотой, головокружениями и зудом.

  • 6

    Долина реки Читарум, Индонезия - промышленное и бытовое загрязнение.

    Уровень содержания ртути в реке более чем в тысячу раз превышает стандарты американского Агентства охраны окружающей среды. Дополнительные исследования выявили крайне высокие уровни токсичных металлов, в том числе марганца, железа и алюминия. Столица Индонезии Джакарта - город с населением 10 миллионов человек. Долина реки Читарум покрыта большим количеством разнообразного ядовитого мусора - промышленного и бытового, который сбрасывается прямо в воды реки. К счастью, власти страны взяли на себя инициативу по очистке реки, которая будет финансироваться кредитом из Азиатского банка развития на 500 миллионов долларов.

  • 7

    Дзержинск, Россия - химическое производство.

    300 тысяч тонн опасных химических отходов было выброшено в городе и вокруг него с 1930 по 1998 год. В 2007 году Дзержинск вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый ядовитый город на планете. В пробах воды обнаружены уровни фенолов и диоксинов, в тысячи раз превышающие нормы. Эти вещества напрямую связаны с раком и заболеваниями, ведущими к инвалидности. В 2006 году средняя продолжительность жизни женщин здесь составляла 47 лет, а мужчин - 42 года при численности населения 245 тысяч человек.

  • 8

    Чернобыль, Украина - авария на атомной электростанции.

    Авария на Чернобыльской АЭС удерживает звание самой ужасной ядерной катастрофы в истории. Выброс радиации в результате аварии оказался примерно в сто раз больше, чем в результате бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Окрестности города пустуют более 20 лет. Считается, что около 4 тысяч случаев рака щитовидной железы, а также мутации у новорожденных вызваны последствиями катастрофы.

  • 9

    "Фукусима Даичи", Япония - авария на атомной электростанции.

    После сильнейшего землетрясения 15-метровое цунами накрыло охлаждающие блоки и питание трех реакторов "Фукусимы", что привело к атомной аварии 11 марта 2011 года. Более 280 тысяч тонн воды с химическими отходами удерживаются на электростанции сейчас, а еще около 100 тысяч тонн воды, как считают, находятся в подвалах четырех реакторов в турбинных цехах. Ликвидаторы аварии пытались отправить туда роботов, но они плавились, когда подходили слишком близко. Люди в этой местности рискуют заболеть самыми разными видами рака. По данным Всемирной организации здравоохранения, это самое загрязненное место в мире. Здесь на 70% выше риск получить рак щитовидной железы среди девочек, которые подверглись облучению в детстве, на 7% выше риск рака щитовидной железы среди мальчиков и на 6% выше риск рака груди у женщин.

  • 10

    Озеро Карачай, Россия.

    Считается, что озеро Карачай - это самое грязное место на Земле. Оно находится рядом с производственным объединением "Маяк", которое выпускает компоненты ядерного оружия, изотопы, занимается хранением и регенерацией отработавшего ядерного топлива. Это крупнейшее и одно из наименее эффективных подобных производств в России. Оно выбрасывает отходы в реку, впадающую в озеро Карачай, с 1950-х годов. Место было засекречено вплоть до середины 1990-х годов. На производстве произошло несколько ядерных аварий, и токсичные отходы попали в озеро. До того как власти признали эти факты, среди населения Челябинской области на 40% выросло число случаев лейкемии, на 25% - врожденных дефектов и на 20% - рака. Достаточно облучения в течение одного часа у озера, чтобы умереть.

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Нефть, Экология, Загрязнение, Климат, Планета, Атмосфера, Мусор, Углекислый газ, Свалка.
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