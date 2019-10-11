Удивительный мир насекомых-гигантов (Фото)

1 Гигантский паук-верблюд Впервые этот вид был обнаружен американскими солдатами в пустыне Афганистана и быстро оброс мифами: якобы, пауки-верблюды передвигаются со скоростью 48 км в час, питаются внутренностями верблюдов и сжирают людей во сне, парализуя их ядом. На самом же деле пауки-верблюды вполне мирный и не агрессивный вид, укусы их не смертельны, хоть и довольно болезненны. А скорость передвижения, действительно довольно высокая для паукообразного, все же существенно уступает скорости человеческого шага.

2 Мотылек Atlas Верите или нет, но эта фотография - не фотошоп: размах крыльев этого мотылька достигает 25 см. И это - один из самых огромных видов бабочек в мире. Они водятся в Юго-Восточной Азии. Эти бабочки не могут питаться из-за не полностью сформированного рта, поэтому живут не более двух-трех недель.

3 Жук-голиаф Эти жуки являются самыми тяжелыми в мире, масса их тела достигает 100 грамм, что делает из голиафов настоящих рекордсменов. Из-за своего веса при полете жуки издают характерные звуки, похожие на жужжание игрушечного вертолета. Голиафы обитают в тропических лесах Африки. Их личинки богаты белком, поэтому используются в изготовлении кормов для животных.

4 Гигантский водяной клоп Гигантские водяные клопы водятся в тропических и субтропических районах, а также в районах с умеренным климатом, преимущественно в пресных водоемах. Встречаются в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Восточной Азии. Питается, в основном, змеями, рыбой и даже черепахами. В длину водяные клопы могут достигать 12 сантиметров. Для несчастных пловцов укус этого насекомого может обернуться необратимыми последствиями и рваными ранами.

5 Гигантская уэта Это довольно милые кузнечики для фантазий Фредди Крюгера. Уэта считается одним из самых тяжелых насекомых. К счастью, гигантские уэта встречаются только на острове Литл Барьер в Новой Зеландии. Гигантские уэта достигают 10 сантиметров в длину, не считая лап и антенн. Масса их тела порой превышает 70 грамм. Несмотря на то, что выглядят уэта устрашающе, некоторые люди держат их в качестве домашних питомцев.

6 Амазонская гигантская сороконожка Один из самых крупных видов многоножек, может достигать 35 см в длину. Каждый коллекционер насекомых стремится обзавестись гигантской амазонской сороконожкой, однако не стоит забывать, что ее ядовитые укусы смертельны для многих млекопитающих и очень опасны для человека. Яд вызывает отек, сильную боль, лихорадку и озноб. Плотоядные сороконожки питаются всем, что попадается им на пути: ящерицами, лягушками, змеями, птицами, мышами.

7 Птицеед Паук-птицеед официально признан самым большим пауком на планете. Размах ног этого насекомого достигает 30 см, а вес может превышать 170 грамм. Птицеед уступает только гигантскому Охотнику в размахе конечностей, но сильно превосходит последнего по размерам и массе тела. Несмотря на прозвище, птиц этот паук ест нечасто. Он предпочитает лягушек, змей и летучих мышей. Укус птицееда безвреден для человека, а по ощущениям напоминает укус осы. Чего нельзя сказать о защитных ядовитых волосках, покрывающих тело паука: у людей они могут вызвать различные реакции, от простого раздражения до невыносимого зуда.