Океанские убийцы: знакомство с самыми ядовитыми рыбами в мире (Фото)

1 Мopские глyбины порaжают воображение многообразием живыx существ и множественными экзотическими водорослями. есть среди рыб и ядовитые виды. Всего ихтиологи выделяют около 600 видов опасных для жизни и здоровья рыб. Самые ядовитые рыбы населяют многие моря нашей планеты. Некоторые уже рождаются ядовитыми, а есть и такие, что накапливают яд в течение жизни. Отправимся в плаванье по морям и океанам планеты, чтобы узнать какая самая ядовитая рыба, и чем она опасна для других обитателей морей и человека. Большой морской дракон / Trachinus draco Эту хищную рыбу еще называют морской скорпион, так как в шипах находятся ядовитые железы. Шипы эти расположены на жабрах и плавниках дракончика. Обитают они в Атлантике, а также в водах Средиземного и Черного морей. Вырастают до 45 см, а относятся к окунеобразным. Поджидая добычу, он зарывается в ил или песок на дне, а на поверхности остаются только глаза. Но и сам дракончик становится добычей. Мясо съедобно, и в ресторанах европейских стран является изысканным деликатесом. Для человека прикосновение ядовитого шипа довольно болезненно. Сама рыба считается одной из самых ядовитых морских существ европы. В истории были зафиксированы смертельные случаи после встречи человека и большого морского дракона.

2 Американский хвостокол / Dasyatis thetidis Все хвостоколы несут потенциальную опасность для человека, но многие виды живут на больших глубинах, а потому встреча с ними происходит довольно редко. есть даже ядовитый пресноводный скат, живущий в водах Амазонки. Американский хвостокол обитает на мелководье в прибрежных зонах Латинской и Северной Америки. Предпочитают держаться поодиночке, но иногда плавают парами и небольшими группами. Окрас диска сверху коричневый, снизу — бежевый или кремовый. Максимально зафиксированный размер этого вида чуть больше двух метров. На конце хвоста находится зазубренный шип, который связан с ядовитыми железами. При встрече с человеком предпочитают скрыться, но зафиксированы и случаи нападения. На острове Фиджи был случай, когда этот вид скатов поразил австралийца шипом в грудь. Через 10 дней мужчина скончался от действия яда.

3 Синепятнистый рифовый скат / Taeniura lymma У красивого, но опасного обитателя Красного моря самый токсичный яд из всех хвостоколов. Встречается также в водах Тихого океана от побережья Соломоновых островов до восточного побережья Африканского континента. Отличить его можно по характерным синим пятнам и продольным полоскам по всему диску. Шип на хвосте, по форме напоминающий кинжал, может вырастать до 37 см. По обоим краям такой шип покрыт острыми зазубринами. Скат использует его для защиты. Вдоль шипа находится бороздка с ядовитыми железами. Яд, попадая в тело, вызывает сильные спазматические боли, поражает нервную систему и мышечные ткани. Известны случаи, когда уколы этих скатов приводили к смертельному исходу.

4 Морские окуни / Sebastes Морские окуни относятся к роду скорпеновых рыб, насчитывающему 110 видов. Как и у речных окуней, их морские братья покрыты шипами. Шипы растут на плавниках и жабрах. У большинства видов в шипах содержится токсичный яд. Яд попадает в ранку вместе со слизью, которая находится на шипах. Это способствует быстрому распространению ядовитых веществ по организму. У человека воспаляются лимфоузлы, возникает опухоль и покраснение в месте укола. Укол не смертелен, но ранку необходимо сразу обработать, во избежание заражения. Яд у этих обитателей морей и океанов довольно нестабилен. Токсины легко разрушаются щелочным раствором и при нагревании. Наиболее опасными являются окуни, которые водятся в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии. Наименее ядовитые, это окуни Баренцева моря.

5 Катран / Squalus acanthias Черноморская акула Катран. Для человека не опасна, как ее океанские сородичи, а вот на шипах есть небольшое количество слабого яда. Достигает в длину до 2,20 метров, а максимальный вес равен 30-35 кг. Кроме Черного моря, водится в ограниченных районах Атлантики. Яд — это неоднородный белок. При уколе начинается покраснение, сильный ожог, который сходит через несколько дней. Это самый распространенный в мире вид акул, но единственный, который водится в Черном море. Катраны предпочитают держаться у дна, но свободно держаться в срединной толще воды. Из-за этой их привычки плавать у дна, их сложно изучать.

6 Арабский хирург / Acanthurus sohal Морская лучеперая рыбка из большого семейства хирурговых вырастает в длину до 40 см. Окрас очень яркий, как и большинства тропических рыб, а хвост у арабского хирурга в виде полумесяца. Водится в теплых водах Индийского океана, а также случайно завезена в прибрежные воды штата Флорида. Отличается агрессивным нравом, и часто нападает на купающихся и драйверов. Считается одной из самых ядовитых в регионе Красного моря и Персидского залива. Держится недалеко от коралловых рифов на глубине до 20 метров. Пестрый окрас отпугивает внешних врагов. Питается в основном водорослями. Больше всего предпочитает поедать морские заросли рода Sargassum.

7 Инимикус / Inimicus japonicuf Укол плавником небольшой морской рыбки по опасности можно сравнить с укусом гадюки. Не зря ее латинское наименование переводится как "враг". На спине у нее лучевые плавники, у основания которых расположены железы, вырабатывающие очень токсичный яд. Обитают у коралловых рифов и в прибрежных зонах тропических морей. Встречаются также и в умеренных водах. Были замечены у берегов Китая и Кореи. У маленькой рыбки красивый, но довольно грозный вид. Глаза посажены высоко, а шипы есть не только на плавниках, но и на жаберных крышках. В странах Юго-Восточной Азии ее мясо подается как деликатес. Но, как и к рыбе Фугу, к Инимикусу необходим особый подход в приготовлении.

8 Бородавчатка (крылатка) / Synanceia verrucosa Одна из самых ядовитых рыб на свете предпочитает держаться у коралловых рифов в зарослях водорослей и донных камней. Настоящий мастер подводной маскировки легко мимикрирует под цвет дна. Крылатка водится на мелководье Тихого, а также Индийского океана. Из-за внешнего вида ее еще называют рыба-камень. На спине можно наблюдать многочисленные бугорки, наросты. Кроме того, по спине расположено несколько рядов острых шипов, содержащих высокотоксичный яд. Яд, попадая в тело, вызывает сильный шок, паралич. Пораженному бородавчаткой человеку необходимо сразу ввести противоядие. Ведет спокойный образ жизни, часто просто лежит на дне. Так что всегда есть опасность просто наступить на ядовитые шипы опасной рыбы. Вид был открыт в 1801 году немецким филологом и натуралистом Иоганном Шнайдером. Он впервые обнаружил и описал новый вид обитателя теплых морей и океанов.

9 Бурый скалозуб / Takifugu rubripes Нa фoто моpская ядовитая рыба из семейства иглобрюxовых, из которой традиционно готовят экзотическое блюдо в Японии. его мечтают попробовать гyрманы всего мира. Водится Бурый скалозуб у японских островов. В японской кухне известен под названием "Рыба Фугу". Всего известно около 26 видов скалозубов, годных для приготовления такого вот шедевра кулинарии. Взрослые особи достигают 80 см в длину. По телу расположены крупные темные пятна. В моменты опасности она раздувается, тем самым отпугивая естественных врагов. Из-за своей медлительности она не может скрыться, а потому просто надувается. Готовить эту рыбу учатся в течение многих лет, так бо́льшая часть ее органов смертельно ядовиты. Неправильное приготовление приведет к мгновенной смерти.