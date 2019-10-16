Пираньи никогда не бывают беззубыми: секрет смертоносных зубов

Новости экологии:Зубы пираний растут не по одному, а в связке с другими зубами, образуя прочную батарею на полчелюсти.

Стая пираний, которых еще называют "речными людоедами", за пару минут может съесть крупное животное. В этом хищницам помогают мощные челюсти с очень острыми треугольными зубами. Ученых давно интересовал секрет этих смертоносных "инструментов". Как именно рыбам удается сохранять их такими острыми?

Несколько лет назад группа исследователей выдвинула гипотезу, что пираньи теряют сразу все зубы на одной стороне рта и затем отращивают их. Это происходит, когда старые зубы иступляются. Но доказать правдивость этой гипотезы не удавалось.

В новом исследовании группа американских ученых провела компьютерную томографию 93 образцов 40 различных видов рыб. Они получили трехмерные цифровые изображения костей челюсти и соединительных тканей. Они также окрашивали ткани рыб, чтобы увидеть, как развиваются зубы, и включали наследственную информацию о каждом виде, чтобы понять их эволюционные связи друг с другом.

"Объединив все эти вещи, мы получили более полное представление о том, что происходит",- рассказала Карли Коэн, соавтор исследования, опубликованного в Evolution & Development.

Как оказалось, зубы пираний растут не по одному, а в связке с другими зубами, образуя прочную батарею на полчелюсти. Когда старые зубы стираются, рыба теряет их все сразу. На их месте тут же одновременно прорезаются новые. Это происходит многократно в течение всей жизни пираньи.

"Пираньи никогда не бывают беззубыми, они постоянно заменяют тупые зубы новыми острыми",- говорит профессор и старший автор исследования Адам Саммерс.