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Данные ООН: около 2 млрд человек не имеют доступа к чистой питьевой воде

Данные ООН: около 2 млрд человек не имеют доступа к чистой питьевой воде
12:08 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Чистой воды хватает не всем.

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали компактные, экономичные, водоочистные комплексы на основе уникальной технологии, которая поможет обеспечить питьевой водой отдаленные населенные пункты, об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно данным ООН, на сегодняшний день около 2 млрд человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. Для решения этой проблемы в 2017 году в Томской области была создана программа "Чистая вода", в рамках которой в 2019 году модернизировали водоочистные комплексы в регионе.

По словам ученых ТПУ, новая технология позволяет подавать очищенную воду сразу в сеть водоснабжения, а не на крупные водоочистные станции, как это было раньше. Такой подход экономит расходы на содержание и реконструкцию сетей, эксплуатацию больших водоочистных станций.

"Уникальность заключается в высокой ресурсоэффективности, значительно сокращающей потребление электроэнергии и воды, компактности (комплекс размещается во всепогодном, вандалоустойчивом, мобильном боксе площадью 24 кв. м), адаптивности к различным исходным водам с различными загрязнителями. Кроме того, технология оснащена системой удаленного контроля и автоматизации на базе современных комплексов", — рассказал главный инженер проекта Научно-производственной лаборатории "Чистая вода" ТПУ Андрей Матвеев.

Как отметили томские ученые, в отличие от зарубежных аналогов, основанных на технологии очистки использованной воды, отечественные водоочистители потребляют значительно меньше энергии.

Кроме того, технология очистки безреагентная, каждая водоочистная станция создается под конкретные потребности населенного пункта. Все комплексы объединены единой системой диспетчеризации, позволяющей получать ежедневную информацию о состоянии оборудования и показаниях расходов воды и электроэнергии.

Сейчас станции функционируют в разных районах Томской области, в том числе и северных с суровыми климатическими условиями. Доступ к питьевой воде получили десятки тысяч сельчан. Специалисты ТПУ уверены, что такие водоочистные комплексы можно использовать во всех странах мира с разным климатом.

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ООН, Ученые, Питьевая вода, Чистая вода, Загрязнения, Водоочистные комплексы.
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