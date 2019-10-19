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Суббота, 19.10.2019
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"Ураганное землетрясение": впервые зафиксировано новое природное явление
"Ураганное землетрясение": зафиксировано новое явление

"Ураганное землетрясение": впервые зафиксировано новое природное явление

"Ураганное землетрясение": впервые зафиксировано новое природное явление
15:02 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые обнаружили совершенно новое явление - ураганов, которые вызывают землетрясения.

Во время штормового сезона ураганы или северо-восточные ветры передают энергию океану в виде сильных волн, которые взаимодействуют с землей и создают высокую сейсмическую активность. Это звучит разумно. И все же странно то, что никто не обнаружил связь между химия явлениями раньше.

Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.

Команда исследователей считает, что это явление может происходить в Западной Европе и Западной Австралии, но оно просто еще не было там зафиксировано. Такой вывод авторы работы сделали из условий, необходимых для формирования "ураганных землетрясений". И хотя доказательства их существования в этих областях еще не получены, ученые считают, что это вопрос времени.

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То, что помогло команде идентифицировать штормовые землетрясения на этот раз, были нечеткие сейсмические сигналы, возникающие из-за взаимодействия между океаном и твердой землей - данные, которые обычно рассматриваются (и игнорируются) как фон или шум. Обычно считается, что эти сигналы не несут важной информации: они никак не связаны с происходящими сейсмическими событиями.

Однако, когда группа сосредоточилась на низкочастотных сейсмических волнах, она обнаружила существование связи между шумом и возникновением сильных ураганов и штормов на море. Это позволило ученым сделать вывод о том, что мощные ураганы способны порождать сейсмические толчки, которые можно выявить на сейсмограмме. Полученные данные позволят ученым проанализировать другие сейсмические события и найти больше "ураганных землетрясений".

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Ураган, Землетрясение, Климат, Природа, Ураганное землетрясение.
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