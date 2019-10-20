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Готово ли человечество до аномальной жары в будущем: исследование ученых
Готово ли человечество до аномальной жары в будущем

Готово ли человечество до аномальной жары в будущем: исследование ученых

Готово ли человечество до аномальной жары в будущем: исследование ученых
10:58 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Когда дни и ночи слишком жаркие, городские жители будут первыми, кто столкнется с проблемами.

Тепловые волны, которые обрушились на Европу в 2003 году, привели к гибели более 70 тысяч человек. Почти 20 тысяч из них проживали во Франции. Многие пожилые парижане готовились к смерти в своих квартирах. Начиная с 1986 года количество смертей из-за аномальной жары продолжает расти. В будущем, по мере накопления парниковых газов в атмосфере и стремительного изменения климата, тепловые волны продолжат бить рекорды по всей планете. Но готово ли человечество к экстремальной жаре?

Чем опасна аномальная жара?

Вероятно, температура продолжит повышаться, в то время как углекислый газ, метан и другие газы будут нагревать планету. Тепловые волны (ими называют необычно теплую погоду, которая длится два или более дней) будут более продолжительными и более жаркими. Помимо смертей, ученые начинают документировать и другие негативные эффекты изменения климата: жара, кажется, лишает нас сна и плохо сказывается на работоспособности. Так, жара снижает умственные способности в среднем на 13%. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, работа которых опубликована в журнале Plos One. Несмотря на то, что многие рассматривают жару скорее как неприятность,а не угрозу, изменение климата, экстремальная жара и здоровье человека взаимосвязаны.

Через 20 лет тепловые волны могут стать очень серьезной проблемой. Так, согласно оценкам доклада представленном межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГИЭК) под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН),число дней в году выше с температурой выше 35°C будет увеличиваться, а средние летние температуры достигнут новых высот, если выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне.

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Жара уносит больше жизней, чем наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, связанные с погодой. Организм человека не переносит чрезмерного тепла. Биологические и химические процессы, которые поддерживают в нас жизнь, лучше всего работают при температуре тела от 36°С до 37°C. Тело человека всегда пытается избавиться от чрезмерного тепла. Кровеносные сосуды расширяются, а частота сердечных сокращений увеличивается. Это усиливает приток крови к кожным покровам, где кровь может выделять тепло для охлаждения. Таким же образом мы потеем, чтобы освежить кожу. Однако организм не может постоянно приспосабливаться к экстремальной жаре. У тела человека есть предел. Так, сильные тепловые волны могут стать причиной слабости, головокружения и тошноты, а также теплового удара.

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Глобальное потепление, Климат, Аномальная жара, Изменение климата.
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