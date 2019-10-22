Из-за засухи в Зимбабве погибли 55 слонов

Новости экологии:Из-за засухи в Зимбабве существенно уменьшилась площадь посевов.

По меньшей мере 55 слонов погибли из-за сильной засухи в Зимбабве. Об этом сообщает BBC.

"В Зимбабве по меньшей мере 55 слонов погибли от голода вследствие сильной засухи, которая уже 2 месяца длится в Национальном парке Гванге", - говорится в сообщение.

Так, из-за этой засухи в Зимбабве существенно уменьшилась площадь посевов. Значительная часть урожая погибла.

Кроме этого, в настоящее время около трети населения этой африканской страны испытывает дефицит еды. На эту ситуацию влияет также и экономический кризис в Зимбабве.