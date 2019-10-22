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Найдена самая громкая птица на Земле (Видео)

Найдена самая громкая птица на Земле (Видео)
10:14 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии:В гористой и лесистой местности на севере Амазонки широко распространены некрупные родственники воробьев — одноусые звонари Procnias albus, самые громкие птицы в мире.

Самцы звонарей ухаживают за самками, поражая их громкостью своей песни, и способны "перекричать" даже самолет.

Помимо броской белой окраски и необычного "уса" над клювом, самцы звонарей привлекают самок песней, громкость которой как минимум на девяти децибел выше прежнего рекорда, установленного их соседями по амазонским джунглям — крикливыми пихами Lipaugus vociferans.

Громкость песни, которой самцы P. albus пленяют своих самок, может достигать опасного для нашего слуха и здоровья уровня в 125 децибел. Для сравнения, громкость пожарной сирены достигает 100 децибел, а вблизи от работающих двигателей самолета звук поднимается до 120 децибела. Стоит напомнить, что Бел — единица логарифмическая, и разница между громкостью пихи и звонаря "всего лишь" в девять децибел соответствует трехкратной разнице звукового давления. Об этом американский орнитолог Джеффри Подос (Mario Cohn-Haft) и его коллега из Бразилии Марио Кон-Хафт (Jeffrey Podos) пишут в статье, опубликованной в журнале Current Biology. 

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В ходе полевых наблюдений ученые измеряли громкость пения трех пих и восьми звонарей в естественных условиях и с разной дистанции, точно фиксируя расстояние до птицы. Это позволило без лишних сложностей подсчитать громкость, на которую способны 250-граммовые одноусые звонари, и зафиксировать новый рекорд. Авторы отмечают, что небольшие птицы отлично приспособлены для громких песен, отличаются толстыми мышцами "пресса" и способностью особенно широко раскрывать клюв.

Конечно, издавая такие громкие крики, даже самая приспособленная птица быстро исчерпывает запасы воздуха. Поэтому песни одноусых звонарей не отличаются длительностью и мелодичностью. Наиболее громкие из них представляют собой последовательность коротких выкриков. Но самое любопытное, что, в отличие от большинства других животных, способных издавать весьма громкие звуки, — например, китов, — звонари не используют их для коммуникаций на больших расстояниях.

Их громкая песня — такой же элемент брачного ритуала, результат полового отбора, как рога лосей или хвост павлинов. Самец исполняет ее вовсе не издалека, а "крича" почти прямо в ухо своей избраннице. Возможно, теперь ученым стоит выяснить, как самки звонарей переносят такие ухаживания без повреждения слуха и травм.

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Экология, Земля, Животные, Наука, Самая громкая птица на Земле.
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