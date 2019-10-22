Всему виной человек: около половины торфяных болот в Европе осушено

Новости экологии:Исследование показало, что 40% торфяных болот в Европе пересохли из-за деятельности человека.

Деятельность человека — осушение болот, вырубка лесов и выпас скота — за последние 200 лет привела к значительным повреждениям более 40% торфяников, расположенных в Европе. К такому выводу пришла международная группа ученых, исследование которой опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Для торфяных болот характерны высокая влажность, специфическая растительность и образование слоев неразложившегося органического вещества — торфа. Такие объекты важны не только в качестве хранилища большого количества углерода — они также поддерживают водный уровень в смежных биоценозах. Полное осушение болота может привести к гибели растений, животных и птиц, проживающих не только на болоте, но и в близлежащих районах.

Исследователи изучили 31 торфяник в Великобритании, Ирландии, Скандинавии и континентальной Европе и на основе ризоподного анализа — по остаткам раковинных амеб в слоях торфа — оценили уровень поверхностной влажности этих экосистем.

Анализ показал, что около 40% торфяных болот за последние 200 лет потеряли более чем половину влаги — а 20% находятся в наименее увлажненном состоянии за 2 тыс. лет.

Глобальное высыхание торфяников может превратить эти экосистемы из хранилища углерода в его источник, что может привести к повышению концентрации парниковых газов в атмосфере и, следовательно, усилить потепление климата. Сейчас как никогда важно сохранять торфяные болота — уникальные экосистемы, являющиеся важным механизмом регуляции климата на нашей планете.