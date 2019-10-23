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Меньше, чем когда либо: озоновая дыра уменьшилась до рекордных размеров

Меньше, чем когда либо: озоновая дыра уменьшилась до рекордных размеров
16:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости экологии:Хотя это и хорошая новость, но ученые говорят, что это не признак того, что озоновый слой находится "на пути к быстрому восстановлению".

Озоновая дыра стала меньше, чем когда-либо за всю историю наблюдений — об этом сообщили исследователи из НАСА. Однако это связано не только с борьбой с истощением озонового слоя, но и необычно теплой погодой и сезонными явлениями.

К таким выводам пришли ученые НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). При этом они отметили, что это связано не только с борьбой с истощением озонового слоя, но и сезонными тенденциями. Ежегодно площадь озоновой дыры достигает своего максимума в начале сентября, но снова уменьшается в октябре.

"Это отличные новости для озона в Южном полушарии, — отмечает Пол Ньюман из Космического центра имени Годдарда в НАСА. — Однако важно понимать: то, что мы видим в этом году, происходит из-за более теплых температур в стратосфере. Это не признак того, что атмосферный озон вдруг встал на путь восстановления".

В 1980-х годах ученые впервые заявили, что озоновый слой вокруг Южного полюса быстро разрушается. Их исследования напрямую связали эту тенденцию с использованием химических загрязнителей, особенно хлорфторуглеродов, распространенных в таких продуктах, как аэрозоли, пестициды и огнестойкие вещества.

Ученые отмечали, что увеличение дыры повлечет к увеличению радиации, которая может привести к резкому росту заболеваемости раком кожи и повреждению многих экосистем с недостаточной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

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В 1987 году в рамках Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, был введен запрет на химические загрязнители. Монреальский протокол принято считать успешным, поскольку он привел к медленному восстановлению озонового слоя.

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Экология, НАСА, Озоновая дыра, Озон, Озоновый шар.
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