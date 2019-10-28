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Смог не отступает: какое состояние воздуха в Украине

Смог не отступает: какое состояние воздуха в Украине
12:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости экологии:Киев и область окутаны смогом, но состояние воздуха постоянно меняется.

Значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха в Украине не зафиксировано. Об этом в понедельник, 28 октября, говорится в оперативной информации ГСЧС о состоянии мониторинга атмосферного воздуха на территории Украины.

"По состоянию на 27 октября значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано. Концентрации оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не отмечает", - указали в ведомстве.

В ГСЧС напомнили, что на территории Украины удерживается антициклонный характер погоды, что приводит к отсутствию осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

"Вместе с тем, значительного роста уровней загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском", - уверили специалисты.

Проследить за чистотой воздуха в столице можно с помощью специальных приложений, сайтов и телеграмм-ботов.

Индекс качества воздуха формируется по американскому стандарту EPA. Он предусматривает четыре уровня:

0-50 – все в порядке, можно гулять и заниматься спортом.

51-100 – риск незначительный. Можно гулять, проветривать помещение.

101-150 – есть риск для здоровья. Не стоит гулять без надобности.

более чем 151 – опасно выходить на улицу без защитной маски.

Состояние воздуха в Киеве:

Подол

Индекс загрязнения воздуха – 53. Есть риск для людей с респираторными заболеваниями.

Позняки

Индекс загрязнения воздуха – 93. Есть риск для людей с респираторными заболеваниями.

Борщаговка

Индекс загрязнения воздуха – 65. Есть незначительный риск.

Святошино

Индекс загрязнения воздуха – 135. Это плохой показатель, лучше не выходить на улицу без надобности.

Русановка

Индекс загрязнения воздуха – 74. Опасно, есть риск для людей с респираторными заболеваниями.

Лукьяновка

Индекс загрязнения воздуха – 90. Есть риск для людей с респираторными заболеваниями.

Голосеев

Индекс загрязнения воздуха – 23. Это безопасный показатель, можно заниматься спортом на улице и гулять.

Соломенка

Индекс загрязнения воздуха – 91. Опасный показатель, есть риск для людей с респираторными заболеваниями.

Воскресенка

Индекс загрязнения воздуха – 82. Есть риск для людей с респираторными заболеваниями.

Оболонь

Индекс загрязнения воздуха – 87. Есть риск для людей с респираторными заболеваниями.

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Как отмечается, в общем синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.

Также сообщается, что по прогнозам Укргидрометцентра, в период с 28 по 29 октября ожидается улучшение синоптической ситуации.

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Киев, Туман, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Смог.
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