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Влияет на ход наводнения: чем грозят изменения климата Европе
Влияет на ход наводнения: чем грозят изменения климата Европе

Влияет на ход наводнения: чем грозят изменения климата Европе

Влияет на ход наводнения: чем грозят изменения климата Европе
20:03 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Эксперты предупреждают, что изменение климата влияют на наводнения в Европе.

Cогласно выводам ученых из Университета Глазго в Шотландии и Университета Умео в Швеции, изменение климата нарушает ритм весеннего роста растений и может привести к затоплению новых территорий по всей Европе. Это может создать проблемы для биоразнообразия и сельского хозяйства в поймах рек по всему континенту.

Для этого исследования ученые использовали данные о наводнениях и температуре за 50 лет — они провели подробный анализ данных, собранных с 1960-х годов о пиках наводнений и дневной температуре в различных частях Европы.

Они обнаружили, что сезон вегетации, когда температура поднималась выше 5 °C и стимулировала растения и деревья к росту, теперь практически совпадает с периодами, когда в Центральной и Восточной Европе происходят самые высокие паводки.

"Предыдущие исследования показали, что из-за изменения климата возникают несоответствия между изменениями сезонов года и биоритмами дикой природы. Это оказывает воздействие на экосистемы по всей Европе", — отмечают исследователи.

Они отмечают, что эти изменения природных ритмов довольно радикальны — в вегетационный период наблюдаются наводнения, которые происходят более регулярно. В связи с этим возникает много вопросов о том, как это может сказаться на европейском ландшафте.

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"Теперь, когда наводнения происходят более регулярно в вегетационный период, воды сталкиваются с гораздо большим количеством растительности. Это не только устраняет потенциальные источники пищи для местных диких животных, но и вызывает то, что мы называем "гидравлической шероховатостью", которая влияет на ход наводнения, — объясняют исследователи. — Это может заставить наводнение двигаться медленнее, поэтому оно может затронуть участки земли, которые не были затоплены в предыдущие годы, что принесет урон для сельского хозяйства".

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Наводнение, Экология, Климат, Изменение климата.
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