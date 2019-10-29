Что было бы, если бы на Земле исчезли все растения

Новости экологии:Благодаря нашему удобному современному образу жизни и всем загрязняющим веществам, которые сопровождают его, у нас есть много сценариев конца света.

Что будет, когда весь лед растает? Что будет с нашими продуктами питания, когда население мира достигнет 10 миллиардов? Нам всем когда-нибудь придется носить противогазы?

Так что на самом деле нам не нужно беспокоиться о другом, потому что все эти сценарии Судного дня наносят ущерб коллективному мозгу каждого. За исключением Голливуда. Голливуд любит сценарии конца света.

Вот один из версий конца света для Голливуда: что случилось бы с жизнью на Земле, если бы растения внезапно исчезли? Ну, никто бы никогда больше не ел брокколи, это точно.И не было бы ужасных лесных пожаров.

По большей части перспективы планеты Земля при отсутствии растений довольно ужасны. Что еще хуже, природа говорит нам, что мы уже на полпути.

Непосредственная опасность не в том, что у нас кончится кислород. Ученые, похоже, не согласны с тем, сколько времени займет полное истощение кислорода, но это где-то между 370, 5000 и 52 500 годами. Это, честно говоря, уважаемые ученые, является своего рода серьезным разногласием, но неважно. Давайте просто скажем, что нам не придется беспокоиться об истощении кислорода в нашей жизни или даже в жизни наших детей. Но…

Мы не проживем долго без растений

Один ученый сказал, что да, кислород продержится какое-то время, но это не имеет значения, потому что мы будем вырабатывать углекислый газ так быстро, что умрем от отравления угарным газом через два с половиной месяца. Так что это отстой.

Если предположить, что эта оценка просто ужасно, ужасно пессимистична, то другой серьезной угрозой жизни на земле будет еда, точнее ее отсутствие. Без растений травоядные довольно быстро вымрут, а хищники будут вынуждены есть друг друга. Через несколько месяцев единственной едой на земле будут грибы, которые будут расти на мертвой растительности - при условии, что растительность действительно умерла и не была поглощена небесами или чем-то в этом роде. Но в конечном итоге все грибы тоже вымрут.

Так будет ли надежда для людей в таком сценарии? Ну, мы были бы одними из последних, кто пойдет наверняка. И если вы не считаете фитопланктон "растениями", океаны могли бы поддерживать небольшую популяцию людей, возможно, в течение длительного времени. С уменьшением числа дышащих кислородом животных на планете, может потребоваться полмиллиона лет, чтобы последний человек наконец умер.