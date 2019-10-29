Скачать
Вторник, 29.10.2019
Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
Сайдик о разведении войск в Золотом: Все по плану
Сайдик о разведении войск в Золотом: Все по плану
Марченко обыграл Стаховского на турнире в Германии
Марченко обыграл Стаховского на турнире в Германии
YouTube Music: в приложение добавили новую функцию
YouTube Music: в приложение добавили новую функцию

Что было бы, если бы на Земле исчезли все растения

Что было бы, если бы на Земле исчезли все растения
19:57 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Благодаря нашему удобному современному образу жизни и всем загрязняющим веществам, которые сопровождают его, у нас есть много сценариев конца света.

Что будет, когда весь лед растает? Что будет с нашими продуктами питания, когда население мира достигнет 10 миллиардов? Нам всем когда-нибудь придется носить противогазы?

Так что на самом деле нам не нужно беспокоиться о другом, потому что все эти сценарии Судного дня наносят ущерб коллективному мозгу каждого. За исключением Голливуда. Голливуд любит сценарии конца света.

Вот один из версий конца света для Голливуда: что случилось бы с жизнью на Земле, если бы растения внезапно исчезли? Ну, никто бы никогда больше не ел брокколи, это точно.И не было бы ужасных лесных пожаров.

По большей части перспективы планеты Земля при отсутствии растений довольно ужасны. Что еще хуже, природа говорит нам, что мы уже на полпути.

Непосредственная опасность не в том, что у нас кончится кислород. Ученые, похоже, не согласны с тем, сколько времени займет полное истощение кислорода, но это где-то между 370, 5000 и 52 500 годами. Это, честно говоря, уважаемые ученые, является своего рода серьезным разногласием, но неважно. Давайте просто скажем, что нам не придется беспокоиться об истощении кислорода в нашей жизни или даже в жизни наших детей. Но…

Мы не проживем долго без растений

Один ученый сказал, что да, кислород продержится какое-то время, но это не имеет значения, потому что мы будем вырабатывать углекислый газ так быстро, что умрем от отравления угарным газом через два с половиной месяца. Так что это отстой.

Если предположить, что эта оценка просто ужасно, ужасно пессимистична, то другой серьезной угрозой жизни на земле будет еда, точнее ее отсутствие. Без растений травоядные довольно быстро вымрут, а хищники будут вынуждены есть друг друга. Через несколько месяцев единственной едой на земле будут грибы, которые будут расти на мертвой растительности - при условии, что растительность действительно умерла и не была поглощена небесами или чем-то в этом роде. Но в конечном итоге все грибы тоже вымрут.

Не сжигайте листья: это приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы

Так будет ли надежда для людей в таком сценарии? Ну, мы были бы одними из последних, кто пойдет наверняка. И если вы не считаете фитопланктон "растениями", океаны могли бы поддерживать небольшую популяцию людей, возможно, в течение длительного времени. С уменьшением числа дышащих кислородом животных на планете, может потребоваться полмиллиона лет, чтобы последний человек наконец умер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Исчезновение, Растение, Что будет если.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
02 Маникюр осень 2019: нежные идеи дизайна на форму "балерина" (Фото)
03 Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями
04 Кофе по утрам: удовольствие или опасность
05 Газовые переговоры, дискредитация "Азова" и другие главные новости Украины и мира 28 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
&quot;Закрытые пляжи&quot; отныне вне закона
"Закрытые пляжи" отныне вне закона
Супермен стал папой: телеканал CW разрабатывает новый сериал о супергерое
Супермен стал папой: телеканал CW разрабатывает новый сериал о супергерое
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь