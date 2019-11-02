Чужих детей не бывает: в Полтаской области домашняя кошка выкормила котенка пантеры (Видео)

Новости экологии:Вскоре детеныша пантеры переселят, но к родителям его не вернут, так как его отец может воспринять сына как конкурента и покалечить.

В Полтавской области в экопарке кошка выкормила детеныша пантеры. Об этом рассказал представитель экопарка Юрий Байдак.

По его словам, в экопарке не сразу поняли, что у пары черных пантер Блэка и Лэйлы появится потомство.

Три месяца назад пантера родила детеныша, которого назвали Эшли. Почти сразу после родов у нее пропало молоко. Тогда сотрудники экопарка подселили детеныша пантеры к кошке по кличке Мурка. Именно она выкормила маленького хищника. Кроме того, работники экопарка подкармливали детеныша из бутылочки.

"Сейчас Эшли имеет пятиразовое питание. Его рацион таков: молоко, курятина, говядина. За один раз он выпивает 120 граммов молока. Через каждые два часа. Мяса много не съедает, граммов 150-200 за один раз", - рассказала работник экопарка Татьяна Пивоваренко.

Мурка является домашним животным одного из сотрудников экопарка. Она пока еще остается в заведении для того, чтобы Эшли не было скучно.