Невероятная природа: редчайшие животные-альбиносы

Альбинизм – это наследственное заболевание, которое характеризуется низкой выработкой или отсутствием в организме пигмента меланина. Это тот редкий случай, когда болезнь награждает уникальной внешностью. Домашние питомцы с альбинизмом выглядят необычно, не говоря уже о диких животных. Они привлекают внимание и очаровывают не хуже своих цветастых сородичей!
Лошадка
Белка
Выводок черепашек-альбиносов
Африканская сухопутная улитка
Обычный олень и олень с альбинизмом
Енот
Дикобраз
Геккон
Ослик
Собака
Взрослый кенгуру и детёныш
Кролик
Бабуин
Ёжик
Хорёк с альбинизмом и без