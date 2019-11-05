Невероятная природа: редчайшие животные-альбиносы

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Альбинизм – это наследственное заболевание, которое характеризуется низкой выработкой или отсутствием в организме пигмента меланина. Это тот редкий случай, когда болезнь награждает уникальной внешностью. Домашние питомцы с альбинизмом выглядят необычно, не говоря уже о диких животных. Они привлекают внимание и очаровывают не хуже своих цветастых сородичей!

Лошадка