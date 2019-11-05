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Невероятная природа: редчайшие животные-альбиносы

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Невероятная природа: редчайшие животные-альбиносы
09:55 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: twizz.ru

Новости экологии:15 животных-альбиносов, которые удивляют и очаровывают своей уникальной внешностью.

  • 1

    Альбинизм – это наследственное заболевание, которое характеризуется низкой выработкой или отсутствием в организме пигмента меланина. Это тот редкий случай, когда болезнь награждает уникальной внешностью. Домашние питомцы с альбинизмом выглядят необычно, не говоря уже о диких животных. Они привлекают внимание и очаровывают не хуже своих цветастых сородичей!

    Лошадка

  • 2

    Белка

  • 3

    Выводок черепашек-альбиносов

  • 4

    Африканская сухопутная улитка

  • 5

    Обычный олень и олень с альбинизмом

  • 6

    Енот

  • 7

    Дикобраз

  • 8

    Геккон

  • 9

    Ослик

  • 10

    Собака

  • 11

    Взрослый кенгуру и детёныш

  • 12

    Кролик

  • 13

    Бабуин

  • 14

    Ёжик

  • 15

    Хорёк с альбинизмом и без

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