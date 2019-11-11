Топ 5 самых необычных существ, живущих на планете Земля (Фото)

1 Ученые давно классифицировали большинство живых видов, но часть существ так и осталась за границей их каталога: их просто не нашли куда внести. Акула-гоблин По счастью, встреча с этой акулой не грозит даже самым смелым ныряльщикам. Акулы-гоблины обитают на очень большой глубине, атакуя добычу выдвижной (вспомните "Чужого") челюстью.

2 Ехидна Сто пятьдесят миллионов лет — в таком возрасте приличные звери уже вымирают почем зря. Но только не ехидна, организм которой выглядит максимально неприспособленным к суровой действительности наших дней.

3 Тихоходка Ученые называют тихоходок идеальными существами: за сотни миллионов лет эволюции эти микроскопические создания вообще не изменились — все также выдерживают любые нагрузки, от экстремальных температур до радиационного излучения. Космос? В космосе тихоходки чувствуют себя великолепно.

4 Аллеганский скрытожаберник Язык можно сломать. Это самая большая в мире саламандра, появившаяся на планете еще 170 миллионов лет назад.

5 Рак-богомол Недальновидные аквариумисты нередко попадают впросак, сажая такого рака в аквариум. Своими клешнями рак-богомол способен наносить невероятно мощные удары, которым не может противостоять даже толстое стекло.

6 Капибара Вопреки всеобщему мнению, капибара вовсе не такой уж редкий зверек. В Южной Америке грызун встречается на берегах многих водоемов. Более того, капибару часто берут в качестве домашнего питомца — и даже не представляют, что завели животное с родословной в 9 миллионов лет.

7 Окапи А вот у окапи все не так радужно, как у капибар. Последние представители вида (менее 10 тысяч особей) обосновались в Конго — не самый безопасный район нашей планеты.

8 Наутилус Этот моллюск появился 500 миллионов лет назад в эпоху палеозоя. Тут эволюция решила, что уже сделала все возможное: в наши дни наутилус выглядит точно так же, да и образ жизни ведет такой же, как и его далекие предки.

9 Адский вампир Совершенно не ясно, отчего ученые решили дать этому безобидному родственнику кальмара такое жестокое прозвище. Адский вампир вырастает всего в 15 сантиметров длиной, а питается планктоном.