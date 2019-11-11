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Топ 5 самых необычных существ, живущих на планете Земля (Фото)

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Топ 5 самых необычных существ, живущих на планете Земля (Фото)
11:20 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото:pixabay

Новости экологии:В своем развитии во времени эволюция подкинула современной науке множество загадок.

  • 1

    Ученые давно классифицировали большинство живых видов, но часть существ так и осталась за границей их каталога: их просто не нашли куда внести.

    Акула-гоблин

    По счастью, встреча с этой акулой не грозит даже самым смелым ныряльщикам. Акулы-гоблины обитают на очень большой глубине, атакуя добычу выдвижной (вспомните "Чужого") челюстью.

  • 2

    Ехидна

    Сто пятьдесят миллионов лет — в таком возрасте приличные звери уже вымирают почем зря. Но только не ехидна, организм которой выглядит максимально неприспособленным к суровой действительности наших дней.

  • 3

    Тихоходка

    Ученые называют тихоходок идеальными существами: за сотни миллионов лет эволюции эти микроскопические создания вообще не изменились — все также выдерживают любые нагрузки, от экстремальных температур до радиационного излучения. Космос? В космосе тихоходки чувствуют себя великолепно.

  • 4

    Аллеганский скрытожаберник

    Язык можно сломать. Это самая большая в мире саламандра, появившаяся на планете еще 170 миллионов лет назад.

  • 5

    Рак-богомол

    Недальновидные аквариумисты нередко попадают впросак, сажая такого рака в аквариум. Своими клешнями рак-богомол способен наносить невероятно мощные удары, которым не может противостоять даже толстое стекло.

  • 6

    Капибара

    Вопреки всеобщему мнению, капибара вовсе не такой уж редкий зверек. В Южной Америке грызун встречается на берегах многих водоемов. Более того, капибару часто берут в качестве домашнего питомца — и даже не представляют, что завели животное с родословной в 9 миллионов лет.

  • 7

    Окапи

    А вот у окапи все не так радужно, как у капибар. Последние представители вида (менее 10 тысяч особей) обосновались в Конго — не самый безопасный район нашей планеты.

  • 8

    Наутилус

    Этот моллюск появился 500 миллионов лет назад в эпоху палеозоя. Тут эволюция решила, что уже сделала все возможное: в наши дни наутилус выглядит точно так же, да и образ жизни ведет такой же, как и его далекие предки.

  • 9

    Адский вампир

    Совершенно не ясно, отчего ученые решили дать этому безобидному родственнику кальмара такое жестокое прозвище. Адский вампир вырастает всего в 15 сантиметров длиной, а питается планктоном.

  • 10

    Лиловая лягушка

    Всю свою жизнь лиловая лягушка проводит глубоко в грязи. Она появилась еще 130 миллионов лет назад, но ученые обнаружили ее только в 2003 году — угадайте где? Правильно, под толстым слоем тины.

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Экология, Земля, Животные, Планета Земля, Необычные существа.
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