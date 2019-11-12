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Найдены самые крошечные парнокопытные в мире

Найдены самые крошечные парнокопытные в мире
10:32 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии:До сих пор эти малыши были изучены лишь по отдельным мертвым телам, найденным в начале и конце ХХ века.

Глубоко в джунглях Вьетнама обнаружена популяция оленьков — самых крошечных парнокопытных в мире, которые считались вымершими с конца ХХ века.

Оленьковые (Tragulidae) — древняя группа сравнительно примитивных парнокопытных, не вырастающих выше 30-40 сантиметров в холке. По бокам копыт у них еще сохраняются пальцы, рога не отрастают, а пищеварительный тракт устроен проще.

Сегодня их почти повсеместно вытеснили более совершенные конкуренты, и до нашего времени сохранилось лишь несколько видов этих экзотических животных. На вид они напоминают миниатюрных оленей, а один из них — "вьетнамская мышь-олень", или серебряноспинный оленек Tragulus versicolor — не вырастает выше 20-25 сантиметров и считается самым крошечным парнокопытным.

За последние 30 лет никаких следов вьетнамских оленьков не обнаруживалось вовсе. Предполагалось, что они вымерли: их даже включили в условный список "25 самых востребованных" потерянных видов Глобального фонда охраны природы (GWC). Это позволило профинансировать поиски уникальных парнокопытных.

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В 2017 году жители удаленных деревень к юго-востоку от Нячанга указали ученым места, в которых, по их словам, можно было встретить этих животных. Забравшись глубоко в джунгли, Ан Нгуен (An Nguyen) и его коллеги установили автономные камеры с датчиками движения в трех наиболее многообещающих локациях. Вернувшись пять месяцев спустя и взглянув на снимки, биологи действительно заметили оленьков. Однако их легко спутать с другим местным видом, поэтому ученые добавили еще 30 камер-ловушек.

На полученных кадрах оленьки нашлись окончательно и достоверно. Нгуен и его соавторы сообщают об этом в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology and Evolution. В общей сложности удалось получить 208 кадров с серебряноспинными оленьками. На них, очевидно, сняты как минимум несколько особей, однако оценить точные размеры популяции ученые пока не смогли.

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Экология, Животные, Парнокопытные, Самые крошечные парнокопытные в мире, Оленьковые.
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