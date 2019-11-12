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Вторник, 12.11.2019

Над городом в США взорвался метеорит (видео)

Яркий огненный шар заметили в ночном небе жители города Сент-Луис в штате Миссури. Несколько местных жителей сообщили об очень яркой вспышке света и громком взрыве примерно в 8:55 вечера по местному времени. Как пишет Newsweek, взрыв метеорита над городом удалось отснять благодаря многим веб-камерам и системам безопасности на улицах Сент-Луиса. К примеру, пользователь Twitter David Vergel опубликовал видео вспышки и пояснил, что смотрел трансляцию известной в городе арки Ворот Запада, когда заметил огненный шар в небе. Ею оказался очень яркий метеорит. Издание поясняет, что космическое тело упало на Землю как раз на пике Северных Таврид. Это ежегодный метеоритный дождь. В то же время, Южные Тавриды сейчас тоже активны. Эксперты объяснили, что когда эти два события совпадают, вспышки в ночном небе происходят чаще. Впрочем, ежечасно в мире в такой период падает примерно пять подобных метеоритов. Поэтому увидеть их – большая редкость.
unian.net
Фото: pixabay.com
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США, Экология, Видео, Метеорит.
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