Скачать
Среда, 13.11.2019
Верховная Рада начала рассмотрение "земельных" законопроектов (Видео)
Верховная Рада начала рассмотрение "земельных" законопроектов (Видео)
ЕС поддерживает земельную реформу в Украине: текст заявления
ЕС поддерживает земельную реформу в Украине: текст заявления
Украинский теннисист Стаховский: Шахтер всегда плачет
Украинский теннисист Стаховский: Шахтер всегда плачет
Instagram тестирует инструмент редактирования видео
Instagram тестирует инструмент редактирования видео

Грета Тунберг вернется в Европу на катамаране

Грета Тунберг вернется в Европу на катамаране
14:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости экологии:16-летняя активистка Грета Тунберг отказывается летать самолетами.

Шведская школьница Грета Тунберг, активно выступающая в защиту окружающей среды, доплывет из Северной Америки в Европу на катамаране, сообщают в среду американские СМИ.

16-летняя активистка отказывается летать самолетами, аргументируя это тем, что авиатранспорт наносить большой урон экологии. Из Швеции в США на ГА ООН ранее в этом году она добиралась на яхте.

Ожидается, что Тунберг отправится на европейский континент через Атлантику из Вирджинии позже в среду. Она поплывет в Мадрид, где в начале декабря пройдет конференция ООН по изменению климата. Изначально мероприятие должно было состояться в Чили, однако из-за продолжающихся там беспорядков место проведения конференции было изменено.

Обратное путешествие школьница осуществит на катамаране с австралийскими YouTube-блогерами Райли Уитлумом и Элайной Караусу, которые еженедельно публикуют видеозаписи о своих путешествиях с их маленьким ребенком на катамаране. В этот раз с ними и Гретой Тунберг в плавание отправится британская профессиональная яхтсменка Никки Хендерсон.

Тунберг "застряла" в США и просит о помощи

Ранее шведская активистка опубликовала в соцсетях обращение, в котором написала: "Теперь мне нужно как-то пересечь Атлантику в ноябре... Если кто-то может мне помочь найти транспорт для этого, я буду очень благодарна".

За последний год 16-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с климатом, Тунберг в прошлом году начала по пятницам, вместо занятий в школе, приходить к шведскому парламенту, требуя от властей активных мер для защиты окружающей среды. Постепенно ее одиночная акция нашла поддержку в других странах мира и переросла в движение школьников и студентов, требующих действий для предотвращения глобального потепления. Грету Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался генсек ООН Антониу Гуттерриш и актер Арнольд Шварценеггер.

В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров стран мира в том, что они, не предпринимая мер по защите климата, "украли" у нее "мечты и детство".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Климат, Грета Тунберг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
03 Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
04 "Конкретики не было": Пристайко прокомментировал предложение Назарбаева
05 Маникюр 2019-2020: яркие образы красного дизайна (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 13 ноября: НБУ снова снизил курс доллара
Курс валют на 13 ноября: НБУ снова снизил курс доллара
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Очередной температурный рекорд в Киеве
Очередной температурный рекорд в Киеве
&quot;Покойся с миром!&quot;: участник группы ТНМК потерял родного человека
В семье участника группы "ТНМК" произошло горе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь