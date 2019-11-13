Скачать
Среда, 13.11.2019
Президент подписал закон о защите обличителей коррупции
Президент подписал закон о защите обличителей коррупции
Регуляция работы СМИ: комитет ВР представил концепт законопроекта
Регуляция работы СМИ: комитет ВР представил концепт законопроекта
Шевченко объяснил, почему Попова нет в сборной Украины
Шевченко объяснил, почему Попова нет в сборной Украины
Такого еще не было: Киев приглашает на фестиваль, поднимающий вопросы инклюзивности
Киев приглашает на фестиваль, поднимающий вопросы инклюзивности

В прошлое за будущим: климатологи выяснили, как будут выглядеть муссоны

В прошлое за будущим: климатологи выяснили, как будут выглядеть муссоны
20:18 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:В последний межледниковый период на Земле около 125 тыс. лет назад индийский муссон был намного длиннее и экстремальнее, чем сегодня.

К такому выводу пришли геологи из Оксфордского университета в результате анализа глины из пещеры на северо-востоке Индии.

Последний межледниковый период считается примером климата, который ждет человечество в будущем. Полученные учеными данные о климате помогут геологам понять, как будут выглядеть климатические условия в будущем.

В ходе исследования геологи сравнили соотношение тяжелого и легкого кислорода в камнях: эта градация зависит от площади муссона, сезонного распределения осадков, температуры и интенсивности дождя. При этом именно этими факторами и определяется сила муссона, отмечают климатологи.

Для фермера очень важно, будут ли выпадения осадков постоянными и надежными в течение определенного периода времени, или это выглядит скорее как чередование неожиданных и экстремальных осадков с более продолжительными засушливыми периодами - профессор Ола Квесиен.

Глобальное потепление: сколько деревьев нужно посадить, чтобы что-то изменить

Анализ структуры глины и наличия кальция в ней позволил геологам прийти к выводу, что индийские муссоны были агрессивными и продолжительными. При этом они могли резко заканчиваться и отсутствовать достаточно длительное количество времени.

При этом влияние человечества на летний индийский муссон пока не сильно видно, однако в течение 30 лет климат изменится, как и соотношение осадков в разных регионах Земли, отмечают ученые.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Климат, Муссон, Изменение климата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 Маникюр 2019-2020: яркие образы красного дизайна (Фото)
03 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 14 ноября
05 Венеция "утонула": крупнейший потоп за 50 лет (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рынок земли: &quot;Батькивщина&quot; обратилась к КСУ
Рынок земли: "Батькивщина" обратилась к КСУ
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Газовая директива ЕС: Бундестаг провел важное голосование
Газовая директива ЕС: Бундестаг провел важное голосование
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: Елена Кравец о своем уходе из шоу
"Танцы со звездами 2019": Елена Кравец о своем уходе из шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь