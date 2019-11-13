В прошлое за будущим: климатологи выяснили, как будут выглядеть муссоны

Новости экологии:В последний межледниковый период на Земле около 125 тыс. лет назад индийский муссон был намного длиннее и экстремальнее, чем сегодня.

К такому выводу пришли геологи из Оксфордского университета в результате анализа глины из пещеры на северо-востоке Индии.

Последний межледниковый период считается примером климата, который ждет человечество в будущем. Полученные учеными данные о климате помогут геологам понять, как будут выглядеть климатические условия в будущем.

В ходе исследования геологи сравнили соотношение тяжелого и легкого кислорода в камнях: эта градация зависит от площади муссона, сезонного распределения осадков, температуры и интенсивности дождя. При этом именно этими факторами и определяется сила муссона, отмечают климатологи.

Для фермера очень важно, будут ли выпадения осадков постоянными и надежными в течение определенного периода времени, или это выглядит скорее как чередование неожиданных и экстремальных осадков с более продолжительными засушливыми периодами - профессор Ола Квесиен.

Анализ структуры глины и наличия кальция в ней позволил геологам прийти к выводу, что индийские муссоны были агрессивными и продолжительными. При этом они могли резко заканчиваться и отсутствовать достаточно длительное количество времени.

При этом влияние человечества на летний индийский муссон пока не сильно видно, однако в течение 30 лет климат изменится, как и соотношение осадков в разных регионах Земли, отмечают ученые.