Ученые обнаружили останки древней змеи с задними конечностями

Новости экологии:Около 100 млн лет назад эти существа имели задние конечности.

Ученые сомневаются, что все современные змеи стали потомками одного древнего вида, который из-за эволюции потерял конечности.

Виды древних змей имели конечности. И прежде чем они их потеряли, прошло 70 миллионов лет. Ученые считают, что это открытие подтверждает представление о сложной эволюции этих пресмыкающихся. В целом считается, что змеи развились из ящериц. Со временем, их ноги становились меньше и впоследствии пропали вообще.

Некоторые виды змей, в частности питон и удав, до сих пор имеют рудиментарные ноги с крошечными пальцами, которыми они хватают друг друга во время спаривания, — пишет Newsweek. Когда именно на Земле появились первые безногие змеи, остается загадкой. Однако, известны ископаемые остатки свидетельствуют, что конечности еще были на месте примерно 100 миллионов лет назад.

Разобраться, как современные змеи эволюционировали, трудно. Потому что их скелеты слишком маленькие и хрупки. Поэтому не часто можно найти их окаменелости. Однако, ученые, которые работали в Аргентине в 2012-2017 годах, все же нашли окаменелые останки змей. Среди них был десяток черепов и скелетов. Все они принадлежали виду под названием Najash rionegrina.

Во главе с палеонтологом из Университета Майомонида Фернандо Гарбероглио команда открыла самую большую коллекцию окаменелых останков змей в мире, которая лучше всего сохранилась до наших дней. Останки происходили из разных периодов. И благодаря высокому уровню их сохранения команда смогла воссоздать 3D-модель анатомии древних пресмыкающихся.

В результатах исследования, опубликованных в журнале Science Advances, говорится о том, что змеи сохраняли свои задние ноги в течение 70 миллионов лет. Также у них были скулы, но со временем эти кости были потеряны.

"Наши исследования поддерживают идею о том, что предки современных змей имели большое тело и большой рот, а не были мелкими, как считалось до этого", - сказал Гарбероглио.

Почему змеи потеряли конечности? Этот вопрос до сих пор остается без ответа.

"Потеря ног – это не что-то, что случилось с какой-то древней змеей. И с того времени все змеи рождались без конечностей. Логический вывод этого потока информации говорит, что потеря ног или их сокращение: от четырех ног до полного отсутствия, — скорее всего, произошла с различными группами змей. И причины были разными. Не известно наверняка, каким именно было эволюционное давление для всех них", - сказал ученый.